Protegrity e Latbc Partner Aceleram a Proteção de Dados para Empresas Latino-Americanas

SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--Protegrity, líder mundial em segurança de dados, fez uma parceria com Latbc, uma empresa líder em consultoria tecnológica, com sede na Cidade do México, para levar a Plataforma de Proteção de Dados às empresas no mercado latino-americano (LATAM) através dos bancos, serviços financeiros, varejo, saúde e outros setores. Através da parceria, a Protegrity e a Latbc estão ajudando as empresas a avançar com segurança em seus esforços de transformação digital e a abraçar a próxima onda de inovação da IA Segura. A tecnologia moderna de anonimização da Plataforma de Proteção de Dados Protegrity protege informações pessoalmente identificáveis (PII) e quaisquer dados sensíveis, ajudando as empresas da LATAM a atender às regulamentações de privacidade regionais e globais em evolução, tais como a conformidade com PCI DSS para clientes de serviços financeiros. A Protegrity e a Latbc também apoiarão clientes mútuos através da capacitação de serviços em nuvem e da garantia de sistemas de IA e de análise para acelerar a inovação.

" Tornar os dados sensíveis acessíveis para diferentes casos de uso ao mesmo tempo em que se adere aos regulamentos de privacidade pode ser um desafio para gerenciar", disse o CEO da Latbc Xavier Espinosa de los Monteros. " Os riscos são altos, portanto a preparação tem que ser rigorosa, e as empresas devem ter um caminho claro no qual possam se mover, analisar e armazenar dados com segurança. A união com a Protegrity é uma excelente oportunidade para oferecer a nossos clientes conjuntos a capacidade de proteger e gerenciar com segurança seus dados sensíveis, especialmente porque as empresas enfrentam uma rápida transformação digital durante a pandemia da COVID-19. Juntamente com a Protegrity, estamos trazendo tranquilidade para as empresas, seus funcionários e seus clientes ao mesmo tempo em que abrimos oportunidades significativas de inovação."

A Latbc atende as Américas do Norte, Central e do Sul, concentrando-se no desbloqueio do potencial ilimitado dos dados. Como as empresas em todo o mundo estão percebendo rapidamente a criticidade dos dados para alimentar a inovação, a proteção de dados também aumentou em importância. Isto é especialmente para instituições financeiras na região da LATAM, devido à evolução dos regulamentos de privacidade. A parceria Protegrity e Latbc aborda os desafios de segurança de dados e governança, para que as empresas possam atender até mesmo os mais altos padrões de conformidade, uma vez que abraçam o poder da IA e da aprendizagem de máquinas em seus negócios.

" Estamos honrados em unir esforços com a Latbc para capacitar as organizações orientadas por dados a proteger seus dados e seus negócios enquanto se concentram no próximo nível de inovação", disse o presidente e CEO da Protegrity, Rick Farnell. " Há uma alta demanda dos clientes na LATAM que procuram transformar suas estratégias de segurança de dados à medida que procuram obter mais valor de seus dados. A Latbc adotou nossa abordagem líder na indústria de proteção de dados e investimos mutuamente no apoio a nossos clientes em suas viagens para garantir a transformação digital."

Registre-se hoje para um webinar na terça-feira, 24 de novembro, às 8h30 da manhã (horário padrão central), para ver como a Protegrity e Latbc estão permitindo às empresas descobrir e proteger informações sensíveis para desbloquear todo o potencial dos dados.

Siga a Protegrity

Website: protegrity.com

Twitter: @Protegrity

LinkedIn: linkedin.com/company/protegrity/

Sobre a Protegrity

A Protegrity, líder mundial em segurança de dados, protege dados sensíveis em todos os lugares e negócios à prova de futuro à medida que as regulamentações de privacidade de dados evoluem. A manutenção da privacidade hoje em dia nos dados distribuídos se tornou impossivelmente complicada. Com Protegrity, as empresas podem proteger os dados onde quer que residam, controlar como eles são protegidos e ter confiança de que os dados estão seguros, mesmo que ocorra uma violação. A Plataforma de Proteção de Dados Protegrity é uma alternativa moderna aos métodos tradicionalmente complexos de proteção de dados que deixam lacunas na segurança. Quer seja criptografando, simbolizando ou aplicando modelos de privacidade, a Protegrity protege os dados na velocidade dos negócios. Integrações profundas com Snowflake, Amazon Redshift, Teradata, Oracle, Microsoft SQL Server, Cloudera, Databricks e muitas outras aplicações empresariais garantem que os dados permaneçam totalmente protegidos em ambientes com nuvens híbridas, multi-nuvem e no local, sem penalidades de desempenho. A plataforma de proteção de dados de granulação fina anonimiza as informações pessoalmente identificáveis (PII) que são usadas nos modelos de AI e aprendizagem de máquina, fornecendo acesso mais rápido a dados analíticos críticos e encurtando drasticamente o tempo para insights comerciais. A Protegrity protege os dados sensíveis de mais de um bilhão de indivíduos em empresas globais, incluindo cinco dos 40 maiores bancos do mundo, cinco dos 10 maiores provedores de seguros de saúde e três das principais empresas multinacionais do mundo. Com mais de duas décadas de inovação líder na indústria, a Protegrity permite às empresas finalmente explorar o valor de seus dados e acelerar as linhas do tempo de transformação digital - sem comprometer o direito fundamental dos indivíduos à privacidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.