MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Immervision, de in Montreal gevestigde leider in intelligente groothoekvisie, heeft vandaag aangekondigd dat het een onderscheiding heeft ontvangen van de Defense Innovation Unit (DIU), onderdeel van het Amerikaanse Department of Defense (DoD) voor een Blue UAS Framework-inspanning.

Het Immervision InnovationLab team ontwikkelt een groothoek computervisiecamera voor kleine Unmanned Aerial Systems (sUAS), die geavanceerd zicht bij weinig licht mogelijk maakt voor Blue UAS Framework-inspanningen die betaalbare, vertrouwde, goed presterende en interoperabele UAS-dronetechnologieën bieden voor commerciële en defensietoepassingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.