JANESVILLE, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--SHINE Medical Technologies LLC e Von Gahlen International Inc. hanno annunciato quest’oggi che Von Gahlen si occuperà della costruzione e dell’installazione della “supercella”, una banca di 10 celle calde, per lo stabilimento di produzione di istotopi per uso medico di SHINE ubicato a Janesville, Wisconsin (Stati Uniti).

La supercella ospiterà i processi essenziali che si verificano alla fine della produzione degli isotopi, tra cui l’estrazione, la purificazione e l’impacchettamento del molibdeno-99 (Mo-99), prodotto altrove nello stabilimento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.