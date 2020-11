MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Immervision, azienda con sede a Montreal leader nella visione intelligente ad ampio raggio, ha annunciato oggi di aver ricevuto un premio dalla Defense Innovation Unit (DIU), parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) per il suo impegno nel quadro del Blue UAS Framework .

Il Team di Immervision InnovationLab sta sviluppando una telecamera di visione computerizzata grandangolare per piccoli sistemi aerei senza equipaggio (sUAS), che consente una visione avanzata in condizioni di scarsa illuminazione per il Blue UAS Framework che fornisce tecnologie di droni UAS accessibili, affidabili, ad alte prestazioni e interoperabili per applicazioni commerciali e di difesa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.