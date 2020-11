airBaltic nomeia a Jetcraft Commercial no maior mandato único até a data

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Jetcraft Commercial, a divisão de aeronaves comerciais da empresa global de comércio de aeronaves Jetcraft, foi contratada para comercializar exclusivamente o subarrendamento de 11 aeronave Dash 8-400 NextGen da airBaltic.

Seguindo a decisão da companhia aérea Latvian de focar sua frota exclusivamente no Airbus A220, a Jetcraft Commercial oferecerá um subarrendamento imediato de 11 de um total de 12 aeronaves listadas.

Raphael Haddad, presidente da Jetcraft Commercial, disse: " Estamos orgulhosos de apoiar a airBaltic em sua decisão sobre o futuro de sua frota e esperamos garantir a colocação dessas aeronaves no mercado de leasing comercial.

" Com experiência em facilitar transações complexas em várias partes e regiões, a Jetcraft Commercial está bem posicionada para apoiar a comunidade de companhias aéreas comerciais, incluindo na estruturação de financiamento e arrendamento de aeronaves. Nossa equipe global e dinâmica possui bons recursos e está pronta para executá-lo, nosso maior mandato único até o momento".

A Jetcraft Commercial foi lançada em 2015, capitalizando a presença e experiência mundial da Jetcraft para oferecer aos clientes uma parceria ágil dentro da comunidade de vendas e leasing de aeronaves comerciais. A divisão acelerou várias transações e dobrou sua equipe de vendas desde o início, incluindo a adição do diretor administrativo de Financiamento da aviação, Marc Meloche.

Com um inventário diversificado, apresentando aeronaves de Airbus, Boeing, Bombardier, De Havilland Canada, Embraer e outros, a Jetcraft Commercial tem um histórico comprovado de aquisição e colocação de aeronaves comerciais em todo o mundo. Para ver todas as listas, acesse: www.jetcraft.com/inventory/commercial/

Sobre a Jetcraft Commercial

Jetcraft Commercial é a divisão de aeronaves comerciais da empresa de comércio de aviação global Jetcraft, que apoia companhias aéreas e operadoras nas áreas de compra, venda, leasing, marketing e financiamento de suas aeronaves. Com uma rede incomparável e equipe de executivos de vendas e marketing em todos os principais mercados do mundo, a Jetcraft Commercial é uma parceira ágil e dedicada dentro da comunidade de vendas e leasing de aeronaves comerciais e é capaz de oferecer o valor, a escolha e a flexibilidade que as melhores empresas do mundo exigem.

Para mais informações, acesse www.jetcraft.com/inventory/commercial

Sobre a Jetcraft

A Jetcraft é líder em vendas internacionais de aeronaves, marketing e estratégias de propriedade, gerenciando e mantendo mais de 20 escritórios regionais em todo o mundo. O sucesso incomparável da empresa ao longo de mais de 55 anos na aviação executiva rendeu-lhe uma reputação de classe mundial, juntamente com uma base de clientes excepcional, uma ampla rede de conexões e um dos maiores estoques da indústria.

Para mais informações, acesse www.jetcraft.com

