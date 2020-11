LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Jetcraft Commercial, de commerciële vliegtuigdivisie van de wereldwijde vliegtuighandelsmaatschappij Jetcraft, is behouden om de onderhuur van 11 Dash 8-400 NextGen-vliegtuigen van airBaltic exclusief op de markt te brengen.

Na het besluit van de Letse luchtvaartmaatschappij om haar vloot uitsluitend op de Airbus A220 te richten, biedt Jetcraft Commercial een onmiddellijke onderhuur aan van 11 van de in totaal 12 vermelde vliegtuigen.

Raphael Haddad, President van Jetcraft Commercial, zegt: “ We zijn er trots op airBaltic te steunen bij zijn beslissing over de toekomst van zijn vloot, en kijken ernaar uit om deze vliegtuigen in de commerciële leasemarkt te plaatsen.

“ Met expertise in het faciliteren van complexe transacties tussen meerdere partijen en regio’s, is Jetcraft Commercial goed geplaatst om de commerciële luchtvaartgemeenschap te ondersteunen, inclusief het structureren van vliegtuigfinanciering en leasing. Ons wereldwijde, dynamische team beschikt over de middelen en staat klaar om dit, ons grootste afzonderlijke mandaat tot nu toe, uit te voeren.”

