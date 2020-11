WENEN--(BUSINESS WIRE)--RIDDLE&CODE, het toonaangevende Europese blockchain-interfacebedrijf, heeft RegTech-provider Coinfirm ingeschakeld om gebruik te maken van de meest uitgebreide AML-nalevingsoplossing voor digitaal activabeheer.

RIDDLE&CODE bouwt en onderhoudt de infrastructuur voor digitale activa voor banken, cryptocurrency-uitwisselingen en fondsen. Coinfirm zal de naleving van RIDDLE&CODE met AML-controles versterken – gebruikmakend van de uitgebreide dekking van de blockchain-activa van RegTech.

“Met onze Digital Asset Management-oplossing hebben we een modulair platform ontwikkeld om digitale activa te beheren en de tokenisatie van fysieke niet-bankbare activa mogelijk te maken. Elk van deze bedrijfsmodellen vereist het hoogste niveau van beveiliging en naleving van financiële en regelgevende bepalingen. We zijn er trots op om samen te werken met Coinfirm om onze producten te versterken met hun eersteklas expertise. ” – Alexander Koppel, CEO van RIDDLE&CODE.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.