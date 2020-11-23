Velodyne Lidar宣布與Local Motors達成一項多年銷售協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR)今日宣布與Local Motors達成一項多年銷售協議，Local Motors是領先的數位汽車製造商，致力於開發永續的運輸解決方案，以服務全球社區。Local Motors使用Velodyne的雷射雷達感測器來確保安全、可靠地操作該公司採用3D列印的自動駕駛電動班車Olli。

Local Motors將多個Velodyne Puck™感測器安裝於Olli中，以在社區、校園和城市中心提供運輸服務。該銷售協議還使Local Motors能夠將包括Velarray H800在內的其他Velodyne感測器整合到Olli設計中，因此該公司可以繼續最佳化自動駕駛車輛的感知系統。

360度環視Puck感測器可以消除Olli在各種駕駛條件下導航時的盲點。這款感測器經過道路駕駛驗證的耐用性以及可支援更安全導航的感應範圍也是Local Motors做出決策的重要推動因素。

Puck時尚、精簡的外形使Local Motors可以從美學上輕鬆地將這款感測器整合到設計別致的Olli中，包括置於車輛的AGC Wideye™汽車玻璃後側。高度自動化的量產製造流程使Velodyne可以向Local Motors微型工廠提供符合成本效益的Puck感測器。

Olli在大學、商業園區和當地社區部署，遍及美國、亞洲、歐洲和中東。作為複合運輸網路的「連接器」，Olli透過提供第一英里、最後一英里的解決方案來彌補運輸空白和解決效率低下問題，從而完善現有的交通運輸生態系統。

Local Motors的Olli 2.0最新版的部署案例包括佛羅里達州傑克孫維爾交通管理局(Jacksonville (Fla.) Transportation Authority, JTA)的「測試與學習計畫」(Test & Learn Program)。Olli 2.0在JTA的部署是在美國的首次部署，並且透過近期與佛羅里達州的運輸即服務(mobility-as-a-service)供應商Beep的合作得以實現。Local Motors和Beep計畫在未來幾年內部署數百輛自動駕駛車輛。

Local Motors總裁Vikrant Aggarwal表示：「我們在經過嚴格的評估過程後選擇了Velodyne的感測器，他們顯然是能夠滿足我們長期雷射雷達需求的合適策略合作夥伴。Velodyne的技術領先地位給予我們信心，讓我們將始終擁有最新的雷射雷達技術來幫助確保車輛的安全。我們期待雙方共同開發產品，以在自動駕駛運輸領域打造更多的使用案例。」

Velodyne Lidar北美銷售副總裁Laura Wrisley表示：「透過Olli，Local Motors將使社區能夠重新定義本地交通，並為面臨運輸困難的人創造機會。我們的感測器為Olli的關鍵安全功能提供急需的資料。Local Motors是一家重要客戶，對解決雷射雷達的需求持開放態度，且容易合作。Local Motors對我們的產品開發和原型的見解，對塑造我們的感測器產品組合以實現更安全的自動駕駛非常有幫助。」

Velodyne Puck感測器提供豐富的電腦感知資料，使自動駕駛解決方案能夠快速、輕鬆地建置高度準確的3D導航地圖。Puck提供的高解析度環繞視圖影像可以準確地測評和分析環境。Puck的可靠性、能耗效率和多功能性使其成為要求高的運輸及其他應用的理想解決方案。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供的靈活性、品質和性能可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛車輛、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和安全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

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