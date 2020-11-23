Velodyne Lidar宣布与Local Motors达成一项多年销售协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR)今日宣布与Local Motors达成一项多年销售协议，Local Motors是领先的数字汽车制造商，致力于开发可持续的出行解决方案，以服务全球社区。Local Motors使用Velodyne的激光雷达传感器来确保安全、可靠地运行该公司采用3D打印的自动驾驶电动班车Olli。

Local Motors将多个Velodyne Puck™传感器安装于Olli中，以在社区、校园和城市中心提供出行服务。该销售协议还使Local Motors能够将包括Velarray H800在内的其他Velodyne传感器整合到Olli设计中，因此该公司可以继续优化自动驾驶车辆的感知系统。

360度环视Puck传感器可以消除Olli在各种驾驶条件下导航时的盲点。这款传感器经过道路驾驶验证的耐用性以及可支持更安全导航的感应范围也是Local Motors做出决策的重要推动因素。

Puck时尚、紧凑的外形使Local Motors可以从美学上轻松地将这款传感器整合到设计别致的Olli中，包括置于车辆的AGC Wideye™汽车玻璃后侧。高度自动化的批量生产制造流程使Velodyne可以向Local Motors微型工厂提供经济高效的Puck传感器。

Olli在高校、商业园区和当地社区部署，遍及美国、亚洲、欧洲和中东。作为多式联运网络的“连接器”，Olli通过提供首英里、最后一英里的解决方案来弥补运输空白和解决效率低下问题，从而完善现有的交通出行生态系统。

Local Motors的Olli 2.0最新版的部署案例包括佛罗里达州杰克逊维尔交通管理局(Jacksonville (Fla.) Transportation Authority, JTA)的“测试与学习计划”(Test & Learn Program)。Olli 2.0在JTA的部署是在美国的首次部署，并且通过近期与佛罗里达州的出行即服务(mobility-as-a-service)提供商Beep的合作得以实现。Local Motors和Beep计划在未来几年内部署数百辆自动驾驶车辆。

Local Motors总裁Vikrant Aggarwal表示：“我们在经过严格的评估过程后选择了Velodyne的传感器，他们显然是能够满足我们长期激光雷达需求的合适的战略合作伙伴。Velodyne的技术领先地位给予我们信心，让我们将始终拥有最新的激光雷达技术来帮助确保车辆的安全。我们期待双方共同开发产品，以在自动驾驶出行领域打造更多的用例。”

Velodyne Lidar北美销售副总裁Laura Wrisley表示：“借助Olli，Local Motors将使社区能够重新定义本地交通，并为面临出行困难的人创造机会。我们的传感器为Olli的关键安全功能提供急需的数据。Local Motors是一家重要客户，对解决激光雷达的需求持开放态度，且容易合作。Local Motors对我们的产品开发和原型的见解，对塑造我们的传感器产品组合以实现更安全的自动驾驶非常有帮助。”

Velodyne Puck传感器提供丰富的计算机感知数据，使自动驾驶解决方案能够快速、轻松地构建高度准确的3D导航地图。Puck提供的高分辨率环视图像可以准确地测评和分析环境。Puck的可靠性、能耗效率和多功能性使其成为要求高的出行及其他应用的理想解决方案。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供的灵活性、质量和性能可满足各行各业的需求，包括自动驾驶车辆、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过推进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

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