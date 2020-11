L&T Technology Services a été sélectionnée en tant que fournisseur de Services de conseil et de Services professionnels pour Amazon afin de soutenir l’intégration d’Alexa dans les appareils

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), société mondiale de premier plan exclusivement axée sur les services d’ingénierie, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait été sélectionnée en tant que fournisseur de Services de conseil et de Services professionnels (Consulting and Professional Services, CPS) pour soutenir l’intégration du Service vocal Alexa (Alexa Voice Service, AVS) d’Amazon dans divers appareils connectés couvrant de nombreux domaines et secteurs.

Alexa, le service vocal d’Amazon basé dans le cloud, qui est disponible sur les appareils d’Amazon ainsi que sur ceux de fabricants tiers, alimente les appareils connectés. L’AVS gère également les services et l’infrastructure nécessaires pour les expériences Alexa sur les appareils où Alexa est intégrée, et fournit une suite d’IPA d’appareils, de kits de développement, de kits matériels et de documents à des entreprises du monde entier.

Alors que la technologie révolutionne tous les aspects de la vie, les produits sont eux aussi devenus de plus en plus complexes et intelligents avec la combinaison des matériels, des capteurs, du stockage de données, des microprocesseurs, des logiciels et de la connectivité. Afin de conceptualiser de nouveaux produits activés par la voix et d’étendre la disponibilité des services de reconnaissance vocale sur les appareils numériques grand public et industriels, LTTS, dans sa capacité de fournisseur de Services de conseil et de Services professionnels AVS, offrira de l’évolutivité dans les aptitudes, les compétences et les capacités, ainsi qu’un accès à de nouveaux marchés et une spécialisation dans les domaines technologiques et verticaux pour les entreprises mondiales, les consommateurs finaux et les entreprises technologiques de premier plan.

Avec des décennies d’expertise dans le matériels intégré, les services de conception mécanique, la prise en charge de la fabrication de prototypes, les logiciels de plateforme, le multimédia (audio et vocal) et les services de tests de produits, LTTS est tout à fait apte à fournir des services de conseil et des services professionnels à l’échelle de l’ensemble du portefeuille de produits et de tous les domaines d’une organisation.

« Nous sommes ravis de voir LTTS employer son expertise des marchés grand public et industriel, du développement de produits, des tests et de la certifications d’appareils, et de l’innovation pour transformer l’expérience client de sa clientèle », a déclaré Eric King, directeur général d’Amazon Alexa Europe. « Nous sommes heureux d’accueillir LTTS en tant que notre dernier fournisseur de services de conseil et de services professionnels pour le service vocal Alexa, et sommes impatients de les voir mettre en pratique leur capacité à développer des solutions vocales innovantes pour les entreprises, les fabricants mondiaux d’appareils et les marques. »

Seema Ghanekar, directrice mondiale des produits industriels et grand public chez L&T Technology Services, a confié pour sa part : « Avec la demande croissante pour les appareils à reconnaissance vocale numérique, les ruptures technologiques engendrées par les services d’ingénierie dans l’espace des appareils intégrés ne cessent d’augmenter. En fait, l’approche suggérée serait de s’attacher à concevoir des expériences pour les utilisateurs finaux plutôt que des gadgets. Avec son expertise des marchés industriels, du développement de produits, des tests et certifications d’appareils, LTTS est parfaitement équipée pour devenir un fournisseur de choix pour l’intégration logicielle des produits Alexa d’Amazon. Notre travail avec Amazon pour AVS est un pas dans cette direction et nous nous réjouissons à l’idée de définir ensemble les références d’ingénierie pour une expérience client d’une ère nouvelle. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500, et 53 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, et des processus. Au 30 septembre 2020, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 15 900 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux et 52 laboratoires d’innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.ltts.com/

