Wipro與SNP SE結成策略合作關係，協助全球客戶加快企業轉型

印度班加羅爾和德國海德堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)和SNP Schneider-Neureither & Partner SE今日宣布締結策略合作關係，以幫助客戶加快企業轉型過程，Wipro Limited是全球領先的資訊科技、諮詢和業務流程服務公司，而SNP Schneider-Neureither & Partner SE則是全球領先的數位轉型流程與自動化資料移轉軟體解決方案供應商。

作為合作關係的一部分，Wipro將利用SNP的CrystalBridge®資料轉換平臺及BLUEFIELD™方法，幫助全球客戶靈活、快速、安全地向SAP S/4HANA®移轉。透過預先定義的方案，該平臺使組織可以評估和模擬最佳轉換路徑，從而減少工作量並提高成果的可預測性。兩家公司還將聯合建立「轉換能力中心」(Transformation Competence Center)，該中心將向Wipro顧問提供培訓和認證，以幫助他們掌握由CrystalBridge®支援的BLUEFIELD™轉換方法。

SNP Schneider-Neureither & Partner SE營運長Michael Eberhardt表示：「我們與Wipro保持緊密合作已有三年多，並且已在各大洲的各行各業成功實作多個複雜的轉型專案。透過此次建立的策略合作關係，我們將鞏固彼此的信任和協同工作，以確保執行敏捷、安全的轉型專案。」

Wipro Limited雲端企業平臺(CEP)總裁Harish Dwarkanhalli表示：「Wipro的客戶從SNP和Wipro的協同優勢中長期受惠，而此次締結的合作關係將在回應力和即時決策對於企業極為重要時期為他們帶來不容置疑的優勢。我們對『轉換能力中心』的投資將鞏固我們致力於客戶成功以及與SNP建立的關係的承諾。我們相信，這種合作將激勵創新，同時加速客戶的數位化轉型進程。」

關於Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE:507685, NSE:WIPRO)是一家全球領先的資訊技術、諮詢和業務流程服務公司。我們充分利用認知計算、高度自動化、機器人、雲端、分析和新興技術的力量，幫助客戶適應數位時代，並讓他們獲得成功。我們在全面服務組合、對永續發展的堅定承諾及良好的企業公民責任等方面廣受全球認可，現有超過18萬名敬業的員工，為遍及六大洲的客戶提供服務。我們將合力探索新的創意，將工作中的點點滴滴相連結，以打造更美好且勇於進取的新未來。如需瞭解更多資訊，請造訪www.wipro.com。

關於SNP

SNP是複雜的數位轉型流程管理用軟體方面全球領先的供應商。SNP摒棄ERP環境中的傳統IT諮詢方法，轉而使用專門開發的軟體提供一套自動化方法：資料轉換平臺CrystalBridge®和SNP BLUEFIELD™方法使企業能夠更快、更安全地重組和現代化改造其IT環境，以及更安全地向新系統或雲端環境移轉。這為客戶提供明顯的定性優勢，同時節省他們的時間和降低成本。

SNP集團在全球擁有約1,500名員工。公司總部位於德國海德堡，在2019會計年度的收入約為1.45億歐元。以服務各行各業的跨國公司為宗旨，SNP成立於1994年，於2000年上市，自2014年8月以來一直在法蘭克福證券交易所的主機板市場板塊中掛牌交易(ISIN DE0007203705)，並於2020年3月被納入德國小型企業股指(SDAX)。自2017年以來，公司一直以歐洲企業身分(Societas Europaea/SE)交易。更多資訊可在以下網址查閱：www.snpgroup.com。

前瞻性陳述與警戒性聲明

本文包含的前瞻性陳述代表Wipro對未來事件的看法，其中有許多在本質上具有固有的不確定性，並不在Wipro控制範圍之內。此等陳述包括但不僅限於與Wipro發展前景、其未來財務經營業績及其計畫、預期和打算有關的陳述。Wipro提醒讀者，本文中的前瞻性陳述受風險和不確定性影響，可能造成實際結果與此等陳述中預測的結果大相徑庭。這些風險和不確定性包括但不僅限於與以下因素有關的風險和不確定性：我們獲利、收入和利潤的波動；我們創造和管理逞長、完成擬議之企業行動的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度工資水準的提高；我們吸引和保留高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間的框架協議下產生的時間和成本超支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務營運的能力；我們重點關注領域的技術需求的減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；我們服務合約中的損害賠償責任；我們對其進行策略投資的公司能否成功；政府財政獎勵的撤銷；政治動盪；戰爭；關於融資或收購印度以外公司的法律限制；他人對我們智慧財產權的非法使用；以及影響我們業務和產業的一般經濟形勢。COVID-19疫情引發的形勢可能會減少技術支出，對市場對我們產品的需求造成不利影響，影響客戶消費率並可能會對客戶採購我們服務的能力或意願產生負面影響，延遲潛在客戶的採購決策，損害我們提供現場諮詢服務的能力，致使我們無法向客戶交付服務或延遲交付服務，所有這些都有可能對我們未來的銷售額、經營業績及整體財務業績造成不利影響。此外，我們的業務也可能受到與COVID-19疫情有關的並不在我們控制範圍之內的各種外部因素的負面影響。可能影響我們未來營運結果的其他風險在我們提交給美國證券交易委員會的文件中有更完整的說明，包括但不僅限於Form 20-F年報。這些文件可從www.sec.gov查閱。我們可能不時做出其他書面和口頭的前瞻性陳述，包括公司提交給證券交易委員會的備案文件和我們給股東的報告中所包含的陳述。我們不承諾更新由我們或他人代表我們不時做出的任何前瞻性陳述。

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