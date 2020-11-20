Wipro与SNP SE结成战略合作关系，助力全球客户加快企业转型

印度班加罗尔和德国海德堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)和SNP Schneider-Neureither & Partner SE今日宣布缔结战略合作关系，以帮助客户加快企业转型进程，Wipro Limited是全球领先的信息科技、咨询和业务流程服务公司，而SNP Schneider-Neureither & Partner SE则是全球领先的数字转型流程与自动化数据迁移软件解决方案提供商。

作为合作关系的一部分，Wipro将利用SNP的CrystalBridge®数据转换平台及BLUEFIELD™方法，帮助全球客户灵活、快速、安全地向SAP S/4HANA®迁移。通过预定义的方案，该平台使组织可以评估和模拟最佳转换路径，从而减少工作量并提高成果的可预测性。两家公司还将联合建立“转换能力中心”(Transformation Competence Center)，该中心将向Wipro顾问提供培训和认证，以帮助他们掌握由CrystalBridge®支持的BLUEFIELD™转换方法。

SNP Schneider-Neureither & Partner SE首席运营官Michael Eberhardt表示：“我们与Wipro保持紧密合作已有三年多，并且已在各大洲的各行各业成功实施多个复杂的转型项目。通过此次建立的战略合作关系，我们将巩固彼此的信任和协同工作，以确保执行敏捷、安全的转型项目。”

Wipro Limited云企业平台(CEP)总裁Harish Dwarkanhalli表示：“Wipro的客户从SNP和Wipro的协同优势中长期受益，而此次缔结的合作关系将在响应力和实时决策对于企业至关重要时期为他们带来不容置疑的优势。我们对‘转换能力中心’的投资将巩固我们致力于客户成功以及与SNP建立的关系的承诺。我们相信，这种合作将激励创新，同时加速客户的数字化转型进程。”

关于Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE:507685, NSE:WIPRO)是一家全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司。我们充分利用认知计算、高度自动化、机器人、云、分析和新兴技术的力量，帮助客户适应数字时代，并让他们获得成功。我们在全面服务组合、对可持续发展的坚定承诺及良好的企业公民责任等方面广受全球认可，现有超过18万名敬业的员工，为遍及六大洲的客户提供服务。我们将合力探索新的创意，将工作中的点点滴滴相联系，以打造更美好且勇于进取的新未来。如需了解更多信息，请访问www.wipro.com。

关于SNP

SNP是复杂的数字转型流程管理用软件方面全球领先的提供商。SNP摒弃ERP环境中的传统IT咨询方法，转而使用专门开发的软件提供一套自动化方法：数据转换平台CrystalBridge®和SNP BLUEFIELD™方法使企业能够更快、更安全地重组和现代化改造其IT环境，以及更安全地向新系统或云环境迁移。这为客户提供明显的定性优势，同时节省他们的时间和降低成本。

SNP集团在全球拥有约1,500名员工。公司总部位于德国海德堡，在2019财年的收入约为1.45亿欧元。以服务各行各业的跨国公司为宗旨，SNP成立于1994年，于2000年上市，自2014年8月以来一直在法兰克福证券交易所的主板市场板块中挂牌交易(ISIN DE0007203705)，并于2020年3月被纳入德国小型企业股指(SDAX)。自2017年以来，公司一直以欧洲企业身份(Societas Europaea/SE)交易。更多信息可在以下网址查阅：www.snpgroup.com。

前瞻性陈述与警戒性声明

本文包含的前瞻性陈述代表Wipro对未来事件的看法，其中有许多在本质上具有固有的不确定性，并不在Wipro控制范围之内。此等陈述包括但不仅限于与Wipro发展前景、其未来财务经营业绩及其计划、预期和打算有关的陈述。Wipro提醒读者，本文中的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能造成实际结果与此等陈述中预测的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不仅限于与以下因素有关的风险和不确定性：我们盈利、收入和利润的波动；我们创造和管理增长、完成拟议之企业行动的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度工资水平的提高；我们吸引和保留高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间的框架协议下产生的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务运营的能力；我们重点关注领域的技术需求的减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；我们服务合同中的损害赔偿责任；我们对其进行战略投资的公司能否成功；政府财政奖励的撤销；政治动荡；战争；关于融资或收购印度以外公司的法律限制；他人对我们知识产权的非法使用；以及影响我们业务和行业的一般经济形势。COVID-19疫情引发的形势可能会减少技术支出，对市场对我们产品的需求造成不利影响，影响客户消费率并可能会对客户采购我们服务的能力或意愿产生负面影响，推迟潜在客户的采购决策，损害我们提供现场咨询服务的能力，致使我们无法向客户交付服务或推迟交付服务，所有这些都有可能对我们未来的销售额、经营业绩及整体财务业绩造成不利影响。此外，我们的业务也可能受到与COVID-19疫情有关的并不在我们控制范围之内的各种外部因素的负面影响。可能影响我们未来运营结果的其他风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中有更完整的说明，包括但不仅限于Form 20-F年报。这些文件可从www.sec.gov查阅。我们可能不时做出其他书面和口头的前瞻性陈述，包括公司提交给证券交易委员会的备案文件和我们给股东的报告中所包含的陈述。我们不承诺更新由我们或他人代表我们不时做出的任何前瞻性陈述。

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