BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), azienda globale leader specializzata in servizi ingegneristici, ha annunciato oggi di essere stata scelta come fornitore di servizi professionali e di consulenza (Consulting and Professional Services, CPS) per supportare l’integrazione dei servizi vocali di Amazon Alexa (Alexa Voice Service, AVS) in diversi dispositivi connessi utilizzabili in più domini e settori.

Alexa, il servizio vocale basato sul cloud di Amazon, è disponibile sia sui dispositivi connessi di Amazon sia su quelli di produttori e operatori terzi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.