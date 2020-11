BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), een toonaangevend wereldwijd puur technisch dienstverlenend bedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het is geselecteerd als een aanbieder van Consulting and Professional Services (CPS) ter ondersteuning van Amazon Alexa Voice Service (AVS) -integratie in verschillende verbonden apparaten in meerdere domeinen en industrieën.

Alexa, de cloudgebaseerde spraakdienst van Amazon, is beschikbaar op apparaten van zowel Amazon als externe fabrikanten en voorziet aangesloten apparaten van stroom. AVS beheert ook de services en infrastructuur die nodig zijn voor Alexa-ervaringen op ingebouwde Alexa-apparaten en biedt een reeks apparaat-API’s, SDK’s, hardwarekits en documentatie aan bedrijven over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.