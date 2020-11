Velodyne Lidar kündigt mehrjährige Vertriebsvereinbarung mit Local Motors an

The Velodyne Lidar/Local Motors sales agreement positions Local Motors to incorporate additional Velodyne sensors, including the Velarray H800, into Olli designs so the company can continue to optimize the perception system of the autonomous vehicle. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Local Motors includes multiple Velodyne Puck™ sensors in Olli, a self-driving shuttle which provides mobility services across neighborhoods, campuses and urban city centers. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Velodyne Lidar, Inc. announced a multi-year sales agreement with Local Motors. Local Motors uses Velodyne’s lidar sensors to enable safe, reliable operation of Olli, the company’s 3D-printed, electric, self-driving shuttle. (Photo: Local Motors)

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) kündigte heute eine mehrjährige Vertriebsvereinbarung mit Local Motors, einem führenden Hersteller digitaler Fahrzeuge an, der nachhaltige Mobilitätslösungen für die Unterstützung von Communitys rund um die Welt entwickelt. Local Motors verwirklicht mit den Velodyne Lidar-Sensoren den sicheren, zuverlässigen Betrieb von Olli, dem elektronischen, selbstbetriebenen 3D-Druck-Shuttle.

Local Motors wendet in Olli zahlreiche Velodyne Puck™ Sensoren an, sodass sich Mobilitätsdienste in der näheren Umgebung, auf dem Organisationsgelände und in urbanen Stadtzentren realisieren lassen. Die Vertriebsvereinbarung eröffnet Local Motors auch die Möglichkeit, zusätzliche Velodyne Sensoren in das Olli-Design zu integrieren, darunter den Velarray H800. Damit kann das Unternehmen das Wahrnehmungssystem des autonomen Fahrzeugs weiter optimieren.

Der Puck-Sensor mit 360°-Rundum-Wahrnehmung ist fähig, blinde Flecken auszuschließen, da Olli unter unterschiedlichen Fahrbedingungen navigiert. Die bewährte Beständigkeit unterwegs und der Funktionsumfang des Sensors zur sichereren Navigation waren ebenfalls wichtige Entscheidungskriterien für Local Motors.

Mit dem schlanken, kompakten Puck-Formfaktor konnte Local Motors den Sensor ästhetisch in das elegante Olli-Design integrieren, beispielsweise hinter dem AGC Wideye™ Fenster für selbstbewegliche Fahrzeuge. Ein hoch automatisierter Herstellungsbetrieb für die Massenproduktion ermöglicht Velodyne die kosteneffiziente Lieferung von Puck-Sensoren an die Local Motors Mikrofabrik.

Olli wird in Universitäten, Unternehmensparks und Gemeinden überall in den Vereinigten Staaten, in Asien, Europa und dem Mittleren Osten eingesetzt. Olli wirkt als Verbindungsglied in multimodalen Transportnetzwerken und ergänzt bestehende Mobilitäts-Ökosysteme mit einer Lösung für die ersten und letzten Transportmeter, begegnet somit Transportlücken und Ineffizienzen.

Zu den Einsatzgebieten von Olli 2.0 für die letzten Wegstrecken von Local Motors zählt zum Beispiel das Test- und Lernprogramm der Transportbehörde von Jacksonville (Florida), USA. Diese Nutzung von Olli 2.0 bei der Behörde war die erste in den USA und wurde durch eine kürzlich gegründete Partnerschaft mit Beep, einem Anbieter für Mobilitätsdienste (Mobility as a Service), mit Sitz in Florida ermöglicht. Local Motors und Beep planen, in den kommenden Jahren Hunderte von autonomen Fahrzeugen einzusetzen.

„Wir wählten die Sensoren nach einem strengen Beurteilungsverfahren aus, in dem sich Velodyne klar als der richtige strategische Partner auszeichnete, mit dem wir unseren langfristigen Lidar-Bedarf decken möchten“, sagte Vikrant Aggarwal, President von Local Motors. „Die technologische Führungsposition von Velodyne gibt uns das Vertrauen, dass wir stets über die neueste Lidar-Technologie verfügen, mit der wir mehr Sicherheit für unsere Fahrzeuge gewährleisten. Wir freuen uns auf die gemeinsame Entwicklungsarbeit für unsere Produktangebote, um mehr Anwendungsfälle in der autonomen Mobilität zu generieren.“

„Mit Olli gibt Local Motors Communitys den Ansporn, den lokalen Transport neu zu definieren und für Personen mit Mobilitätsproblemen wieder Möglichkeiten zu eröffnen“, bemerkte Laura Wrisley, Vice President of North American Sales bei Velodyne Lidar. „Unsere Sensoren liefern die so sehr benötigten Daten für Ollis kritische Sicherheitsmerkmale. Local Motors ist ein geschätzter, offener Kunde, mit dem wir hinsichtlich seiner Lidar-Bedürfnisse gut zusammenarbeiten. Die Erkenntnisse von Local Motors für unsere Produktentwicklung und Prototypen waren sehr hilfreich für die Ausgestaltung unseres Sensorportfolios zum Zweck eines sichereren autonomen Fahrgeschäfts.“

Velodyne-Puck-Sensoren generiert reichhaltige Daten zur Computerwahrnehmung, die es ermöglichen, in autonomen Lösungen schnell und einfach hochpräzise 3D-Modelle für die Navigation zu erstellen. Der Puck liefert ein hochauflösendes Bild der Rundumsicht, mit dem sich Umgebungen genau vermessen und analysieren lassen. Die Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Vielseitigkeit von Puck machen ihn zu einer idealen Lösung für anspruchsvolle Mobilitäts- und sonstige Anwendungen.

