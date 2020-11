Andersen Global tilføjer yderligere samarbejdsfirma på Barbados

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter sin ekspansion på Barbados med tilføjelsen af samarbejdsfirmaet Tailored Tax Solutions, hvilket yderligere viser organisationens engagement i at opbygge en eksemplarisk praksis i Caribien.

Tailored Tax Solutions blev grundlagt i 2015 og ledes af administrerende direktør Dominique Pepin. Teamet på fem eksperter arbejder med virksomheder og enkeltpersoner og har specialiseret sig i skatterådgivning, skatteoverholdelse og immigrationsanliggender. I tillæg til at levere tjenester på Barbados leverer firmaet også tjenester til kunder på Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts, St. Lucia og St. Vincent.

”Som tidligere medarbejder hos Arthur Andersen var uovertruffen service og forvaltning to værdier, som jeg lærte tidligt i min karriere, og er de samme værdier, der lagde grundlaget for vores firmas succes,” sagde Dominique. "At levere en brugerdefineret tilgang, der passer til vores kunders behov, er vores højeste prioritet, og det er vigtigt for os at arbejde med fagfolk, der deler vores værdier," sagde Dominique. "Vores samarbejde med Andersen Global forbedrer vores team- og servicetilbud yderligere her på Barbados og giver os mulighed for at tilbyde mere omfattende dækning og grænseoverskridende, sømløse løsninger.”

Bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz, tilføjede, ”Vores samarbejde med Dominique og hendes team forbedrer vores kapaciteter på Barbados og er det næste skridt i at integrere mere sømløst med lokaliteter i Caribien. Dette er endnu et land, hvor vi nu har omfattende skattemæssige og juridiske kapaciteter. Vi forventer at fortsætte med at vokse vores platform i Caribien, og jeg er meget optimistisk over det fremragende team, som vi er i gang med at sammensætte, idet vi fortsætter med at tilføje nøglepraksisser og lederskab.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 215 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

