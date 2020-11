Do Andersen Global dołącza kolejna kancelaria współpracująca z Barbados

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global kontynuuje ekspansję na Barbadosie poprzez dołączenie do stowarzyszenia kancelarii współpracującej Tailored Tax Solutions, co dodatkowo pokazuje zaangażowanie organizacji w budowanie wzorcowej praktyki w regionie Karaibów.

Założoną w 2015 roku kancelarię Tailored Tax Solutions prowadzi dyrektor generalna Dominique Pepin. Zespół złożony z pięciu profesjonalistów współpracuje z firmami i osobami fizycznymi, specjalizując się w doradztwie podatkowym, kwestiach związanych ze zgodnością z przepisami podatkowymi i kwestiach imigracyjnych. Oprócz działalności na Barbadosie kancelaria świadczy również usługi dla klientów na Antigui, Dominice, Grenadzie, Saint Kitts, Saint Lucia i Saint Vincent.

"Najlepsza w swojej klasie obsługa i zarządzanie to dwie wartości, które zaszczepiono mi na początku mojej kariery jako wspólnika Arthur Andersen, i są to te same wartości, które stanowią podstawę sukcesu naszej kancelarii – powiedziała Dominique. - Zapewnienie zindywidualizowanego podejścia, które odpowiada potrzebom klientów, jest naszym priorytetem, a praca z profesjonalistami, którzy podzielają wyznawane przez nas wartości, jest dla nas ważna – powiedziała Dominique. - Współpraca z Andersen Global jeszcze bardziej wzbogaca zespół naszej kancelarii i ofertę usług na Barbadosie oraz pozwoli nam na zapewnienie szerszego zasięgu i międzynarodowych, spójnych rozwiązań".

Prezes Andersen Global i dyrektor generalny Andersen Mark Vorsatz dodał: "Współpraca z Dominique i jej zespołem zwiększa nasze możliwości na Barbadosie i jest kolejnym krokiem w kierunku bardziej płynnej integracji z lokalizacjami na Karaibach. Jest to kolejny kraj, w którym posiadamy obecnie wszechstronne możliwości w zakresie prawa i podatków. Oczekujemy dalszego rozwoju naszej platformy na Karaibach. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony do znakomitego zespołu, który tworzymy, jednocześnie pracując nad kluczowymi praktykami i przywództwem".

