Andersen Global在巴貝多再添合作公司

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隨著合作公司Tailored Tax Solutions的加入，Andersen Global繼續在巴貝多擴張業務，進一步展現該組織在加勒比海地區樹立典範的承諾。

Tailored Tax Solutions成立於2015年，由辦事處董事總經理Dominique Pepin領導。團隊由五名專業人士組成，與公司和個人合作，專注於稅務諮詢、稅務法規遵循和移民事宜。除了在巴貝多提供服務之外，該公司還為安提瓜、多明尼加、格瑞那達、聖啟茨、聖露西亞和聖文森的客戶提供服務。

Dominique表示：「以前我曾是Arthur Andersen的一員，在我的職業生涯早期，Arthur Andersen就向我灌輸了一流的服務和管理這兩種價值觀，這兩種價值觀也為我們事務所的成功奠定了基礎。提供符合客戶需求的客製化服務是我們的首要任務，與秉承相同價值觀的專業人士合作對我們很重要。與Andersen Global的合作可進一步強化我們在巴貝多的團隊和服務，讓我們能夠提供範圍更廣泛的跨境無縫解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「與Dominique及其團隊的合作可提升我們在巴貝多發展業務的能力，並且是與加勒比海地區的據點加強無縫整合的下一步。這是我們目前擁有綜合稅務和法律業務能力的另一個國家。我們將繼續在加勒比海地區發展平臺，我非常看好我們建立的優秀團隊，因為我們將繼續增添關鍵業務和領導力。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過215個據點和逾6,000名專業人員。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。