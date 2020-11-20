Andersen Global在巴巴多斯再添合作公司

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--随着合作公司Tailored Tax Solutions的加入，Andersen Global将继续在巴巴多斯的业务扩张，进一步加强了该组织关于在加勒比地区树立典范的承诺。

Tailored Tax Solutions成立于2015年，由办事处董事总经理Dominique Pepin领导。团队由五名专业人士组成，与公司和个人合作，专注于税务咨询、税务合规和移民事宜。除了在巴巴多斯提供服务之外，该公司还向安提瓜、多米尼加、格林纳达、圣基茨、圣卢西亚和圣文森特的客户提供服务。

Dominique表示：“作为Arthur Andersen的一员，Arthur Andersen在我的职业生涯早期就向我灌输了一流的服务和管理这两种价值观，这两种价值观也对我们事务所的成功奠定了基础。提供符合客户需求的定制服务是我们的首要任务，与秉承相同价值观的专业人士合作对我们很重要。我们与Andersen Global的合作进一步加强了我们在巴巴多斯的团队和服务，让我们能够提供覆盖更广的跨境无缝解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“我们与Dominique及其团队的合作增强了我们在巴巴多斯开展业务的能力，并且是与加勒比地区的业务加强无缝整合的下一步骤。这是我们目前拥有综合税务和法律业务能力的另一国家。我们预计将继续在加勒比地区发展我们的平台，我非常看好我们组建的优秀团队，因为我们将继续增添关键实践和领导力。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过215个分支机构和逾6,000名专业人员。

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