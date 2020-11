Velodyne Lidar anuncia contrato de vendas plurianual com Local Motors

The Velodyne Lidar/Local Motors sales agreement positions Local Motors to incorporate additional Velodyne sensors, including the Velarray H800, into Olli designs so the company can continue to optimize the perception system of the autonomous vehicle. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Local Motors includes multiple Velodyne Puck™ sensors in Olli, a self-driving shuttle which provides mobility services across neighborhoods, campuses and urban city centers. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Velodyne Lidar, Inc. announced a multi-year sales agreement with Local Motors. Local Motors uses Velodyne’s lidar sensors to enable safe, reliable operation of Olli, the company’s 3D-printed, electric, self-driving shuttle. (Photo: Local Motors)

Velodyne Lidar, Inc. announced a multi-year sales agreement with Local Motors. Local Motors uses Velodyne’s lidar sensors to enable safe, reliable operation of Olli, the company’s 3D-printed, electric, self-driving shuttle. (Photo: Local Motors)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunciou hoje um acordo de vendas de vários anos com a Local Motors, um fabricante líder de veículos digitais que desenvolve soluções de mobilidade sustentável para capacitar comunidades em todo o mundo. A Local Motors usa os sensores lidar da Velodyne para permitir a operação segura e confiável do Olli, o ônibus elétrico autônomo impresso em 3D da empresa.

Motores locais incluem vários sensores Velodyne Puck™ no Olli, que fornece serviços de mobilidade em bairros, campi e centros urbanos. O acordo de vendas também posiciona a Local Motors para incorporar sensores Velodyne adicionais, incluindo o Velarray H800, nos projetos da Olli para que a empresa possa continuar a otimizar o sistema de percepção do veículo autônomo.

O sensor Puck de visão surround de 360 ​​graus pode eliminar pontos cegos enquanto o Olli navega em condições de direção variadas. A durabilidade comprovada do sensor em estradas e a faixa de detecção para oferecer suporte a uma navegação mais segura também foram fatores importantes para a decisão da Local Motors.

O formato compacto e elegante do Puck tornou fácil para a Local Motors integrar esteticamente o sensor ao design elegante do Olli, inclusive atrás do vidro de grau automotivo AGC Wideye™ do veículo. Uma operação de fabricação de produção em massa altamente automatizada permite que a Velodyne forneça sensores Puck econômicos para a microfábrica da Local Motors.

O Olli está implantado em universidades, parques empresariais e comunidades locais nos Estados Unidos e na Ásia, Europa e Oriente Médio. O Olli atua como um conector em redes de transporte multimodal que complementa os ecossistemas de mobilidade existentes, fornecendo uma solução de primeira e última milha que aborda lacunas e ineficiências de transporte.

As implantações do Olli 2.0, a última iteração da Local Motors, incluem o Programa de Teste e Aprendizagem da Autoridade de Transporte de Jacksonville (Flórida). A implantação do Olli 2.0 na JTA foi a primeira nos Estados Unidos e foi possível por meio de uma recente parceria com a Beep, uma provedora de mobilidade como serviço com sede na Flórida. A Local Motors e a Beep têm planos de implantar centenas de veículos autônomos nos próximos anos.

“Selecionamos os sensores da Velodyne após um processo de avaliação rigoroso, onde eles claramente se destacaram como o parceiro estratégico certo para atender às nossas necessidades lidar de longo prazo”, disse Vikrant Aggarwal, presidente da Local Motors. “A liderança em tecnologia da Velodyne nos dá a confiança de que sempre teremos a mais recente tecnologia lidar para ajudar a garantir a segurança em nossos veículos. Estamos ansiosos para co-evoluir nossas ofertas de produtos para abordar mais casos de uso no espaço de mobilidade autônoma.”

“Com o Olli, a Local Motors está capacitando as comunidades a redefinir o transporte local e criar oportunidades para pessoas com desafios de mobilidade”, disse Laura Wrisley, vice-presidente de vendas na América do Norte, Velodyne Lidar. “Nossos sensores fornecem os dados necessários para os recursos de segurança críticos de Olli. A Local Motors é um cliente valioso, aberto e fácil de colaborar no atendimento de suas necessidades lidar. Os insights da Local Motors sobre o desenvolvimento de nossos produtos e protótipos foram muito úteis na formação de nosso portfólio de sensores para permitir uma direção autônoma mais segura.”

Os sensores Puck da Velodyne oferecem ricos dados de percepção computacional que torna rápida e fácil para soluções autônomas a tarefa de desenvolver mapas 3D para navegação. Os sensores fornecem imagens de visão circundante com alta resolução que podem medir e analisar com precisão um ambiente. A confiabilidade, a eficiência energética e a versatilidade do Puck fazem dele uma solução ideal para as aplicações mais exigentes de mobilidade e outras.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção de sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “pode”, “vai”, “é capaz”, “deve”, “futuro” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; incertezas relacionadas com as estimativas de tamanho dos mercados da Velodyne para seus produtos; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; a capacidade da Velodyne de identificar e integrar aquisições; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.