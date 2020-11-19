亞馬遜和Global Optimism歡迎漢高和昕諾飛加入《氣候宣言》

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞馬遜(Amazon, NASDAQ: AMZN)和Global Optimism今天宣佈，漢高(Henkel)已加入《氣候宣言》(The Climate Pledge)，這項倡議承諾到2040年達成淨零碳排放——比《巴黎協定》(Paris Agreement)中2050年的目標提早十年。已經在今年稍早達成碳中和的昕諾飛(Signify)也將加入《氣候宣言》，與其他簽約組織攜手合作並分享最佳實務。

《氣候宣言》的簽約組織同意：

定期測量和報告溫室氣體排放量；

依照《巴黎協定》，透過真正的業務變革和創新措施實施脫碳策略，包括提高效率、再生能源、材料削減及其他消除碳排放的策略；

利用額外的、可量化的、真正的、持久的和具有社會效益的抵消措施來中和所有剩餘的碳排放，從而到2040年達成年度淨零碳排放。

亞馬遜創辦人兼執行長Jeff Bezos表示：「簽署《氣候宣言》使全世界的公司能採取集體行動，保護我們的地球免於遭受氣候變遷的毀滅性影響。我們欣然歡迎漢高加入我們的行列，承諾到2040年達成淨零碳排放，比《巴黎協定》提前十年。昕諾飛加入《氣候宣言》也讓我們倍感振奮，這家公司在今年稍早便已達成碳中和，其目標是希望與其他簽約組織攜手合作並分享最佳實務。這些公司表現出重要的領導力，他們可協助我們加速朝向低碳經濟轉型，為子孫後代保護我們的地球。」

數十年來，漢高對領導永續發展的承諾已經深深融入其企業文化中。該公司一直與亞馬遜密切合作，促進永續創新——例如，透過具有永續性的新型包裝提升客戶體驗。漢高的長期目標是到2040年成為「氣候正效益」(climate-positive)。在短期內，該公司計畫到2025年令其生產的碳足跡減少65%，到2030年減少75%。到2030年，漢高用來為業務供電的電力將100%來自再生能源。到2040年，漢高力求將生產中使用的所有剩餘化石燃料轉變為氣候中和的替代燃料，並向第三者供應多餘的碳中和能源。此外，漢高希望在2016年至2025年的十年間，利用其品牌和科技來協助客戶、消費者和供應商減少1億噸二氧化碳。

漢高執行長Carsten Knobel表示：「氣候變遷是全球性的挑戰，需要我們採取集體行動。漢高希望為保護氣候做出積極的貢獻。根據我們迄今取得的成績以及對於未來幾年的雄心壯志，我們欣然加入和支持《氣候宣言》。我們將與亞馬遜、Global Optimism及其他簽約組織一起，承諾向前邁出堅實的步伐，共同採取行動控制全球暖化。」

全球照明領導者昕諾飛是《氣候宣言》的又一個新成員。在2015年12月於巴黎召開的聯合國氣候變遷大會(COP 21)上，昕諾飛承諾在2020年達成碳中和營運。9月份時，該公司宣佈已取得里程碑式的勝利，並計畫到2025年令其對環境和社會的正面影響加倍。昕諾飛將加入《氣候宣言》分享其經驗，並協助和鼓勵其他簽約組織推進各自的減碳計畫。

昕諾飛全球公共與政府事務負責人Harry Verhaar表示：「我們很高興加入《氣候宣言》，它積極動員企業提前十年達到《巴黎協定》的目標。我們承諾與其他公司分享最佳實務，介紹我們如何在2020年達成碳中和，並進一步加強我們對環境和社會的積極影響。」

聯合國前氣候變遷工作負責人、現為Global Optimism創始合夥人的Christiana Figueres表示：「《巴黎協定》為所有國家、所有企業和所有人制定統一的路線圖，以採取行動因應氣候危機，確保將全球暖化幅度控制在攝氏1.5度之內。這些公司加入《氣候宣言》即表明其對未來以及目前復甦的雄心壯志。他們的行動和投資將創造亟需的就業機會、刺激創新、改變自然環境，並幫助消費者購買更具永續性的產品。越來越多的公司加入《氣候宣言》，根據科學採取行動，是我們保持樂觀的理由。」

去年，亞馬遜和Global Optimism共同推出《氣候宣言》，這項倡議承諾提前十年達成《巴黎協定》目標，到2040年達成淨零碳排放。亞馬遜是第一家簽約組織，目前已簽署《氣候宣言》的13家組織包括：亞馬遜、百思買(Best Buy)、漢高、Infosys、McKinstry、賓士(Mercedes-Benz)、Oak View Group、皇家貝提斯(Real Betis)、利潔時(Reckitt Benckiser)、施耐德電氣(Schneider Electric)、西門子(Siemens)、昕諾飛和Verizon——這釋放出重要的訊號，顯示對於那些有助於減少碳排放的產品和服務的需求將快速成長。

關於漢高

漢高在全球經營均衡且多元化的業務組合。憑藉強大的品牌、卓越的創新和先進的科技，公司在工業和消費領域的三大業務部門確立了領導地位。漢高粘合劑科技事業部是全球粘合劑市場的領導者，服務全球所有產業部門。漢高洗滌劑及家用品以及美容用品業務也是全球眾多市場和產品類別中的龍頭品牌。漢高成立於1876年，迄今已有140多年的成功歷史。2019年，漢高銷售額達到200多億歐元，調整後營業利潤超過32億歐元。漢高在全球擁有52,000多名員工，在強大的企業文化、創造永續價值的共同目標以及共同價值觀的引領下，他們融合為熱情且高度多元化的團隊。作為公認的永續發展表率，漢高在許多國際指數和排名中名列前茅。漢高的優先股已列入德國DAX股票指數。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.henkel.com。

關於昕諾飛

昕諾飛(Euronext: LIGHT)是專業照明、家居照明和物聯網照明的全球領導者。我們的飛利浦(Philips)產品、Interact互聯照明系統和資料化服務為企業創造價值，為家居、樓宇和公共場所的生活帶來變革。我們2019年的銷售額高達62億歐元，擁有約3.7萬名員工，業務遍及70多個國家。我們開啟照明的非凡潛力，創造「閃亮生活，美好世界」。2020年，我們達成碳中和，並連續三年被評選為道瓊永續發展指數業界領導者。有關昕諾飛的新聞，請造訪新聞室、Twitter、LinkedIn和Instagram。投資人資訊可在投資人關係頁面查閱。

關於亞馬遜

亞馬遜遵循四項原則：客戶至上、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。亞馬遜首創推出的產品和服務包括：用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、亞馬遜物流、AWS（亞馬遜網路服務）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo和Alexa等。如欲瞭解更多資訊，請造訪amazon.com/about並關注@AmazonNews。

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