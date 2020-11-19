亚马逊和Global Optimism欢迎汉高和昕诺飞加入《气候宣言》

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚马逊(Amazon, NASDAQ: AMZN)和Global Optimism今天宣布，汉高(Henkel)已加入《气候宣言》(The Climate Pledge)，这项倡议承诺到2040年实现净零碳排放——这比《巴黎协定》(Paris Agreement)中2050年的目标提前了十年。已经在今年早些时候实现碳中和的昕诺飞(Signify)也将加入《气候宣言》，与其他签约组织携手合作，分享最佳实践经验。

《气候宣言》的签约组织同意：

定期测量和报告温室气体排放量；

依照《巴黎协定》，通过真正的业务变革和创新实施脱碳战略，包括提高效率、可再生能源、材料削减及其他碳排放消除措施；

通过额外的、可量化的、真正的、持久的和具有社会效益的抵消措施来中和所有剩余的碳排放，从而到2040年实现净零年碳排放。

亚马逊创始人兼首席执行官Jeff Bezos表示：“通过签署《气候宣言》，全世界的公司将共同行动起来，让我们的地球不再受到气候变化毁灭性的影响。我们非常高兴地欢迎汉高加入我们的行列，共同承诺到2040年实现净零碳排放，比《巴黎协定》提前十年。昕诺飞加入《气候宣言》也让我们倍感振奋，这家公司在今年早些时候便实现了碳中和，希望与其他签约组织携手合作，分享最佳实践经验。这些公司表现出了重要的领导力，他们帮助我们加速朝着低碳经济转型，为子孙后代保护我们的地球。”

数十年来，汉高对领导可持续发展的承诺已经深深融入了其企业文化中。该公司一直与亚马逊紧密合作，促进可持续创新——例如，通过具有可持续性的新型包装提升客户体验。到2040年实现“气候正效益”(climate-positive)是汉高的长期目标。在短期内，该公司计划到2025年令其生产碳足迹减少65%，到2030年减少75%。到2030年，汉高用来为业务供电的电力将100%来自可再生能源。到2040年，汉高力求将生产中使用的所有剩余化石燃料转变为气候中和的替代燃料，并向第三方供应多余的碳中和能源。此外，汉高希望在2016年至2025年的十年间，借助其品牌和技术来帮助客户、消费者和供应商减少1亿吨二氧化碳。

汉高首席执行官Carsten Knobel表示：“气候变化是一个全球性的挑战，要求我们一起行动起来。汉高希望为保护气候做出积极的贡献。根据我们迄今取得的成绩以及对于未来几年的雄心壮志，我们非常高兴加入和支持《气候宣言》。我们将与亚马逊、Global Optimism及其他签约组织一起，承诺向前迈出坚实的步伐，共同采取行动控制全球变暖。”

全球照明领导者昕诺飞是《气候宣言》的又一个新成员。在2015年12月在巴黎召开的联合国气候变化大会(COP 21)上，昕诺飞承诺在2020年实现碳中和业务。9月份时，该公司宣布其已取得里程碑式的胜利，并计划到2025年令其对环境和社会的正面影响加倍。昕诺飞将加入《气候宣言》分享其经验，并帮助和鼓励其他签约组织推进各自的碳减排计划。

昕诺飞全球公共与政府事务负责人Harry Verhaar表示：“我们很高兴加入《气候宣言》，它积极动员企业提前十年达到《巴黎协定》的目标。我们承诺与其他公司分享最佳实践经验，介绍我们如何在2020年实现碳中和，并进一步加强我们对环境和社会的积极影响。”

联合国前气候变化工作负责人、现为Global Optimism创始合伙人的Christiana Figueres表示：“《巴黎协定》为所有国家、所有企业和所有人采取行动应对气候危机，确保将全球变暖幅度控制在1.5摄氏度之内制定了统一的路线图。通过加入《气候宣言》，这些公司表明了其对未来以及目前复苏的雄心壮志。他们的行动和投资将创造亟需的就业机会，刺激创新，改变自然环境，并帮助消费者购买更具可持续性的产品。越来越多的公司加入《气候宣言》，根据科学采取行动，是我们保持乐观的理由。”

去年，亚马逊和Global Optimism共同推出《气候宣言》，这项倡议承诺提前十年达成《巴黎协定》目标，到2040年实现净零碳排放。亚马逊是第一家签约组织，目前已签署《气候宣言》的13家组织包括：亚马逊、百思买(Best Buy)、汉高、Infosys、McKinstry、梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)、Oak View Group、皇家贝蒂斯(Real Betis)、利洁时(Reckitt Benckiser)、施耐德电气(Schneider Electric)、西门子(Siemens)、昕诺飞和Verizon——这释放出一个重要信号，即对于那些有助于减少碳排放的产品和服务的需求将快速增长。

关于汉高

汉高在全球范围内经营均衡且多元化的业务组合。通过强大的品牌、卓越的创新和先进的技术，公司在工业和消费领域的三大业务板块中确立了领导地位。汉高粘合剂技术事业部是全球粘合剂市场的领头羊，服务于全球所有细分行业。汉高洗涤剂及家庭护理以及美容护理两大业务也是全球众多市场和产品类别中的龙头品牌。汉高成立于1876年，迄今已有140多年的成功历史。2019年，汉高销售额达到200多亿欧元，调整后营业利润超过32亿欧元。汉高全球拥有52,000多名员工，在强大的企业文化、创造可持续价值的共同目标以及共同的价值观的引领下，他们融合为一支热情、多元化的团队。作为公认的可持续发展表率，汉高在许多国际指数和排名中名列前茅。汉高的优先股已列入德国DAX股票指数。如需了解更多信息，请访问www.henkel.com。

关于昕诺飞

昕诺飞(Euronext: LIGHT)是专业照明、家居照明和物联网照明的全球领导者。我们的飞利浦(Philips)产品、Interact互联照明系统和数据化服务为企业创造价值，为家居、楼宇和公共场所的生活带来变革。我们2019年销售额高达62亿欧元，拥有约3.7万名员工，业务覆盖70多个国家。我们开启照明的非凡潜力，创造“闪亮生活，美好世界”。2020年，我们实现了碳中和，并连续三年被评为道琼斯可持续发展指数行业领导者。有关昕诺飞的新闻，请访问新闻室、Twitter、LinkedIn和Instagram。投资者信息可查阅投资者关系页面。

关于亚马逊

亚马逊遵循四项原则：客户至上、热衷创新、追求卓越运营和长远思考。亚马逊首创推出的产品和服务包括：用户评论、一键购物、个人化推荐、Prime会员、亚马逊物流、AWS（亚马逊网络服务）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo和Alexa等。如需了解更多信息，请访问amazon.com/about并关注@AmazonNews。

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