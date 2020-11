SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Amazon (NASDAQ: AMZN) en Global Optimism aangekondigd dat Henkel zich heeft aangesloten bij The Climate Pledge, een toezegging om tegen 2040 netto nul koolstof te produceren – een decennium eerder dan het doel van de Overeenkomst van Parijs van 2050. Signify, dat eerder dit jaar al CO2-neutraal was, sluit zich ook aan bij The Climate Pledge om samen te werken met andere ondertekenaars en best practices te delen.

