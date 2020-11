VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Zymeworks Inc. (NYSE: ZYME), een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat multifunctionele biotherapeutica ontwikkelt, heeft vandaag aangekondigd dat de Europese Commissie (EC) de status van weesgeneesmiddel heeft toegekend aan zanidatamab, de onderzoeker-HER2 van het bedrijf -gericht bispecifiek antilichaam, bij patiënten met maagkanker.

“We worden aangemoedigd door de erkenning van de Europese Commissie en het Europees Geneesmiddelenbureau van het voordeel dat zanidatamab kan bieden bij de behandeling van maagkanker die HER2 tot expressie brengt, terwijl we onze klinische ontwikkeling wereldwijd blijven uitbreiden”, aldus Diana Hausman, MD, Chief Medical Officer bij Zymeworks.

De EG kent de status van weesgeneesmiddel toe aan therapieën die een aanzienlijk voordeel opleveren ten opzichte van bestaande behandelingen, bedoeld zijn voor de behandeling, preventie of diagnose van een levensbedreigende of chronisch invaliderende ziekte, en waarbij de prevalentie van de aandoening in de Europese Unie (EU) minder dan 5 op de 10.000 personen. De aanwijzing als weesgeneesmiddel biedt bedrijven bepaalde voordelen, waaronder 10 jaar marktexclusiviteit na goedkeuring door de regelgevende instanties, lagere wettelijke vergoedingen, hulp bij klinische protocollen en toegang tot onderzoekssubsidies.

