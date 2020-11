Visa étend son programme Fast Track pour permettre à la nouvelle génération de fintechs de reconstruire l'économie mondiale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--La pandémie de COVID-19 a créé des enjeux financiers de taille tant pour les entreprises que pour les consommateurs. À l'heure où la gestion monétaire devient de plus en plus numérique, les fintechs jouent un rôle clé pour aider à redresser et reconstruire l'économie mondiale. Afin de fournir un soutien accru à l'écosystème, Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui deux nouveautés dans son programme fintech Fast Track :

1. Une boîte à outils Partner Toolkit enrichie qui aide les fintechs à accélérer leur croissance et à mieux servir leurs clients.

2. Un programme de certification baptisé Visa Ready for Fintech Enablers, qui permet aux fintechs de se connecter rapidement et facilement à des partenaires certifiés1 pour l'émission numérique et d'autres services clés.

Les leaders fintech du monde entier choisissent de plus en plus de travailler avec Visa dans des catégories clés telles que les porte-monnaies numériques, les services bancaires numériques, « Achetez maintenant, Payez plus tard », les paiements B2B, les transferts de fonds transfrontaliers, les paiements de factures, l'infrastructure de paiement, et les paiements de personne à personne. Parmi les exemples récents de partenariats fintechs avec Visa, citons Affirm, BillGO, Finix, Gojek, PayPal, Rappi, Stripe, Varo Bank, et Venmo, entre autres.

Avec l'extension du programme Fast Track de premier plan de Visa, les fintechs sont équipés des outils qui leur permettent de devenir des gagnants de leur catégorie. La participation à Fast Track a augmenté de 360 % d'une année sur l'autre, et Visa a accueilli des centaines de fintechs2 qui sont activement engagées dans le programme.

« Nous sommes ravis de voir nos partenaires fintech utiliser nos programmes et notre réseau pour numériser les services financiers et améliorer la vie des consommateurs et des entreprises qu'ils touchent », a déclaré Terry Angelos, SVP et directeur mondial Fintech chez Visa. « Par le biais du programme Fast Track, nous fournissons aux fintechs un ensemble simple d'outils pour mettre au point leurs produits. Les ressources que nous fournissons, telles que la concession de licence en ligne et la conception de cartes, nous ont aidé à faire de Fast Track le programme dominant pour les fintechs. »

Pleins feux sur le Fast Track Partner Toolkit

Visa a introduit un Fast Track Partner Toolkit spécifiquement conçu pour les partenaires fintechs qui intègrent le programme. La boîte à outils a été créée pour accélérer la croissance d'une entreprise et offre un accès extraordinaire aux experts de Visa en matière de stratégie, marketing, conception, gestion du risque, et bien plus. Grâce à cette boîte à outils, les partenaires peuvent tirer parti de ressources éducatives telles que des formations intensives visant à améliorer les connaissances d'une société sur l'industrie, puiser dans des ressources stratégiques clés pour élaborer des études de benchmarking personnalisées, et utiliser des outils Visa de conception de carte en ligne pour créer et lancer rapidement une carte sur le marché.

Propulser l'expérience de l'émission numérique avec Visa Ready

Destinée aux « Fintech Enablers », la certification Visa Ready est conçue pour aider les entreprises de technologie à créer et lancer des solutions de paiement répondant aux normes mondiales de Visa en termes de sécurité et de fonctionnalité. Ces entreprises aident à leur tour les fintechs du monde entier à élaborer leurs propres produits en leur fournissant les solutions et l'expertise dont elles ont besoin pour se lancer.

Disponible dès aujourd'hui, la solution Visa Ready for Fintech Enablers établit un écosystème certifié de partenaires experts dans les capacités dont les fintechs ont besoin pour lancer et exploiter efficacement leurs produits sur le réseau Visa. Récemment, le programme Visa Ready a ajouté de nouveaux partenaires du monde entier— de Sao Paulo à Singapour. Les nouveaux partenaires de traitement certifiés sont BPC Radar Payments (mondial), Conductor (ALC), FIS (mondial), Global Processing Services (GPS) (mondial), i2c (mondial), Marqeta (mondial), et NovoPayment (ALC, AN). Visa a également certifié des promoteurs de BIN à travers le monde qui aident à établir des programmes pour fintechs, y compris Dock (ALC), Nium (APAC, UE), Railsbank (APAC, UE) et Sutton Bank (AN).

Expériences Fast Track

Parmi les centaines d'entreprises mondiales appartenant aujourd'hui au programme, certains des innovateurs les plus récents à rejoindre Fast Track sont les suivants :

Porte-monnaies numériques : En collaborant avec des entreprises telles que Careem Pay, LINE Pay, Nubi, Paga, PalmPay, Razer, et Vipps, Visa étend l'accès aux paiements numériques en réponse aux préférences changeantes des consommateurs en termes de gestion de leur argent. Visa transforme aussi en systèmes ouverts certains systèmes en boucle fermée précédemment limités à certaines zones géographiques ou fonctionnalités, ce qui offre aux utilisateurs davantage de choix, de sécurité et d'utilité.

En collaborant avec des entreprises telles que Careem Pay, LINE Pay, Nubi, Paga, PalmPay, Razer, et Vipps, Visa étend l'accès aux paiements numériques en réponse aux préférences changeantes des consommateurs en termes de gestion de leur argent. Visa transforme aussi en systèmes ouverts certains systèmes en boucle fermée précédemment limités à certaines zones géographiques ou fonctionnalités, ce qui offre aux utilisateurs davantage de choix, de sécurité et d'utilité. Promotion de l'inclusion financière et de l'impact social : Assurer l'accès des consommateurs et des entreprises partout dans le monde aux outils et aux produits financiers qui améliorent leur vie est central à la vision de Visa. Des entreprises telles que CapWay contribuent à offrir un accès aux paiements numériques aux communautés mal représentées, tandis que Cuenca offre des comptes gratuits qui peuvent être ouverts en moins de 5 minutes. Daylight est une plateforme de services bancaires numériques axée sur l'amélioration des vies financières des plus de 30 millions de LGBT+ aux États-Unis, et la première fintech américaine spécifiquement axée sur la communauté LGBT+. MPOWER Financing et X1 sont à l'origine de nouvelles méthodes d'extension de crédit à des segments démographiques tels que les étudiants de premier cycle et les étudiants internationaux. SoLo Funds a pour but de fournir des prêts abordables aux américains qui vivent d'une paie à l'autre, et Tomorrow vise à faire évoluer le secteur des services bancaires mobiles dans le cadre de son engagement envers la protection climatique, la durabilité et le changement économique.

Assurer l'accès des consommateurs et des entreprises partout dans le monde aux outils et aux produits financiers qui améliorent leur vie est central à la vision de Visa. Des entreprises telles que CapWay contribuent à offrir un accès aux paiements numériques aux communautés mal représentées, tandis que Cuenca offre des comptes gratuits qui peuvent être ouverts en moins de 5 minutes. Daylight est une plateforme de services bancaires numériques axée sur l'amélioration des vies financières des plus de 30 millions de LGBT+ aux États-Unis, et la première fintech américaine spécifiquement axée sur la communauté LGBT+. MPOWER Financing et X1 sont à l'origine de nouvelles méthodes d'extension de crédit à des segments démographiques tels que les étudiants de premier cycle et les étudiants internationaux. SoLo Funds a pour but de fournir des prêts abordables aux américains qui vivent d'une paie à l'autre, et Tomorrow vise à faire évoluer le secteur des services bancaires mobiles dans le cadre de son engagement envers la protection climatique, la durabilité et le changement économique. Paiements B2B : Visa transforme les paiements B2B, un segment qui représente une opportunité de 120 billions USD 3 , en travaillant avec des membres Fast Track dans tous les coins du monde, notamment : Airwallex, Checkbook.io, GMO-Payment Gateway, Konfio, et Payhawk.

Visa transforme les paiements B2B, un segment qui représente une opportunité de 120 billions USD , en travaillant avec des membres Fast Track dans tous les coins du monde, notamment : Airwallex, Checkbook.io, GMO-Payment Gateway, Konfio, et Payhawk. Promotion de la monnaie numérique : Visa travaille en étroite collaboration avec des entreprises telles que BlockFi, Crypto.com, eToro Money, Fold, Ternio.io, Zap et ZenGo pour connecter la monnaie numérique et son réseau existant de 61 millions de commerçants.

Visa travaille en étroite collaboration avec des entreprises telles que BlockFi, Crypto.com, eToro Money, Fold, Ternio.io, Zap et ZenGo pour connecter la monnaie numérique et son réseau existant de 61 millions de commerçants. De nouveaux partenaires d'activation : Fast Track n’existerait pas sans des collaborations avec des partenaires d'activation qui jettent les bases sur lesquelles s’appuient les Fintechs pour créer leurs produits. Tel qu'annoncé aujourd'hui, Galileo, i2c, et Peoples Trust, font désormais partie de Fast Track au Canada, rejoignant une classe de plus de 25 partenaires d'activation à travers le monde. Dans la région ALC, Visa compte de nouveaux partenaires tels que Cacao, qui offre un parrainage BIN, un traitement d'émetteurs, et une gestion de programme.

Commentaires des partenaires :

« Familiers avec le numérique, les entreprises et les consommateurs actuels demandent une expérience moderne et centralisée lorsqu'ils gèrent et règlent leurs factures — un processus que, dans le passé, des systèmes inefficaces ont monopolisé », a ajouté Mike Pinto, EVP Enterprise Alliances & Product chez BillGO. « Lorsqu'il s'agit de régler des factures, tout le monde s'attend à des paiements instantanés et, avec Visa, nous étendons encore plus notre capacité à offrir un règlement de factures fluide en temps réel. »

« La mission de CapWay a toujours été de fournir davantage d'opportunités, d'éducation et d'accès financiers, en particulier à ceux qui ont été mal desservis et oubliés par le système bancaire traditionnel », a déclaré Sheena Allen, PDG de CapWay. « Nous savions que Visa était, pour notre équipe, le partenaire idéal, et ce, pour des raisons autres que le fait de fournir la technologie et les prouesses de paiement. L’important était que nous partageons le même engagement vis à vis de l'impact social qui sous-tend le travail que nous accomplissons chaque jour chez CapWay, et ils nous ont pleinement soutenus dans notre travail visant à fournir une solution alors que nous entrons dans une économie essentiellement sans numéraire.

« Appartenir à des programmes tels que Fast Track et Visa Ready nous a permis de nous connecter à de nouvelles entreprises de l'écosystème et de les aider à réaliser leurs visions de produits sans compromis », a ajouté Amir Wain, PDG et fondateur de i2c. « Il est clair que ces programmes ont été conçus pour répondre aux exigences spécifiques des fintechs d’aujourd’hui, grandes et petites, et qu'ils aideront tous les membres de l’écosystème à prospérer avec les outils et les partenaires requis pour se lancer sur le marché aussi rapidement et facilement que possible. »

« Permettre à chacun de choisir comment payer et où payer est essentiel à notre mission qui est de fournir aux particuliers et aux entreprises du monde entier un accès à des paiements numériques simples, sécurisés et fiables », a confié pour sa part Jim Magats, SVP Omni Payments, PayPal. « Nous sommes ravis de nous associer à Visa pour promouvoir l'avenir des paiements numériques et aider encore plus de clients à accéder plus rapidement à leurs fonds. »

« 2021 sera une année durant laquelle Rappi créera encore plus d'opportunités pour les services de messagerie (Rappitenderos), les partenaires de restauration et les petites entreprises. Nous sommes confrontés à de nombreux défis mais, grâce à la collaboration, à l'entrepreneuriat et à la technologie, nous allons les surmonter et assurer le progrès dans notre région », a déclaré Simon Borrero, PDG et cofondateur de Rappi. « Travailler avec un partenaire tel que Visa a été essentiel pour nous dans la création de nouvelles opportunités à travers les services financiers pour nos partenaires et pour nos utilisateurs. La technologie Visa est l'une des plus reconnues au monde et nous sommes fiers de pouvoir bénéficier de leur soutien en tant que marque de confiance sur les marchés où nous offrons notre portefeuille numérique, car ce n'est que la première étape dans l'amélioration des services financiers en Amérique latine et dans les Caraïbes. »

« C'est une période difficile pour des millions de consommateurs et leurs communautés », a ajouté Colin Walsh, PDG de Varo Bank. « Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires tels que Visa pour garantir à nos clients un accès rapide et sécurisé à leur argent, des options de paiement plus sûres comme tap-to-pay (taper pour payer) et des portefeuilles mobiles, ainsi qu'un engagement partagé en faveur de l'innovation qui dynamisera l'avenir des services bancaires. »

« Aujourd'hui, la capacité à payer numériquement n'est plus seulement une commodité, mais une nécessité et, avec Vipps, le premier portefeuille numérique en Norvège avec 3,8 millions d'utilisateurs, nous jouons un rôle essentiel pour garantir que les citoyens puissent envoyer, payer et recevoir de l'argent en appuyant sur un bouton », a déclaré Rune Garborg, PDG de Vipps. « Grâce à Visa, nous permettons aux banques émettrices d'offrir des services de paiement numérique plus intelligents et simplifiés à leurs clients en Europe et ailleurs. Conjointement avec Visa, nous sommes en mesure de tirer parti de notre expertise et de notre expérience communes pour donner, aux consommateurs et aux entreprises, un accès à un commerce numérique sécurisé, quel que soit leur lieu de résidence ou leur appareil mobile. »

Pour en savoir plus sur les programmes et les ressources destinés à la communauté fintech de Visa, rendez-vous ici.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation indéfectible de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous et partout sur n’importe quel type d’appareil. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

