Andersen Global acrescenta firma colaboradora em Barbados

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global segue sua expansão em Barbados com o acréscimo da firma colaboradora Tailored Tax Solutions, reforçando assim o compromisso da organização de desenvolver uma prática exemplar na região do Caribe.

Fundada em 2015, a Tailored Tax Solutions é liderada por Dominique Pepin, diretora administrativa do escritório. A equipe de cinco profissionais trabalha com pessoas físicas e jurídicas, e é especializada em consultoria tributária, conformidade tributária e questões imigratórias. Além de prestar serviços em Barbados, a firma também atende a clientes em Antígua, Dominica, Granada, São Cristóvão, Santa Lúcia e São Vicente.

“Como uma ex-aluna de Arthur Andersen, serviço da melhor qualidade e boa gestão foram dois valores incutidos logo no início de minha carreira, e são os mesmos valores que formam a base do sucesso de nossa firma”, afirmou Dominique. “Proporcionar uma abordagem personalizada que se ajuste às necessidades de nossos clientes é nossa maior prioridade, e trabalhar com profissionais que partilham de nossos valores é muito importante para nós”, enfatizou Dominique. “Nossa colaboração com a Andersen Global aprimora ainda mais nossa equipe e ofertas de serviço aqui em Barbados e nos permitirá oferecer cobertura mais ampla e soluções internacionais uniformizadas.”

Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, acrescentou: “Nossa colaboração com Dominique e sua equipe reforça nossas capacidades em Barbados e é o próximo passo de uma maior integração com localidades caribenhas. Esse é outro país onde contamos agora com amplos recursos nas áreas tributária e jurídica. Esperamos continuar cultivando nossa plataforma no Caribe, e estou muito otimista com a incrível equipe que estamos reunindo ao seguir adicionando importantes práticas e liderança.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 215 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.