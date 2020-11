VANCOUVER, Columbia Britannica--(BUSINESS WIRE)--Zymeworks Inc. (NYSE:ZYME), società biofarmaceutica di fase clinica impegnata nello sviluppo di bioterapie multifunzionali, oggi ha annunciato che la Commissione europea (CE) ha concesso la designazione di farmaco orfano per zanidatamab, l'anticorpo sperimentale bispecifico mirato a HER2 sviluppato dalla società stessa, per il trattamento dei pazienti con tumore gastrico.

"Ci incoraggia il riconoscimento, da parte della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali, dei benefici potenzialmente offerti da zanidatamab nel trattamento dei tumori gastrici con espressione di HER2, mentre continuiamo a espandere globalmente la nostra attività per lo sviluppo clinico", ha dichiarato la Dott.ssa Diana Hausman, direttrice medica di Zymeworks.

La CE concede la designazione di farmaco orfano alle terapie che costituiscono un vantaggio significativo rispetto ai trattamenti esistenti e che sono mirate al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi di malattie potenzialmente letali o invalidanti a livello cronico, e con prevalenza nell'Unione europea (UE) inferiore a 5 casi su 10.000 persone.

