Guidewire esprime i rallegramenti ai vincitori del premio 2020 Innovation – ConTe.it, IAG, Wawanesa e WSIB

SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), la piattaforma di cui gli assicuratori P&C si fidano per coinvolgere, innovare e crescere in modo efficiente, si congratula con i vincitori dei suoi premi 2020 Innovation: ConTe.it, Insurance Australia Group (IAG), Wawanesa Mutual Insurance Company (Wawanesa) con Capgemini e The Workplace Safety and Insurance Board (WSIB). Nel suo quattordicesimo anno i premi di quest’anno onorano i clienti Guidewire che si adattano al ritmo crescente del cambiamento nel settore e alle esigenze dei clienti in evoluzione in maniere innovative. I vincitori sono stati proclamati nel corso di Connections Reimagined, la conferenza clienti annuale di Guidewire, reinventata come evento virtuale.

I vincitori dell’edizione 2020 sono:

ConTe.it per avere sfruttato Guidewire Digital per il lancio di un canale per agenti indipendenti in meno di 6 mesi.

ConTe.it ha tentato di diventare azienda guidata dai dati, offrendo assistenza, comodità e protezione ai clienti, al contempo gestendo l’attività in una maniera più digitale. Allo stesso tempo l’azienda cercava altri canali di distribuzione per assecondare le sue ambizioni di crescita.

ConTe.it ha iniziato il suo percorso con Guidewire nel febbraio 2016, quando ha cominciato la sua realizzazione di Guidewire PolicyCenter e BillingCenter. Subito dopo l’azienda ha scelto Guidewire Digital come migliore base di una piattaforma dedicata agli intermediari (agenti indipendenti), dato che offriva le capacità ricercate dall’azienda. ConTe.it è stata capace di lanciare un prodotto che asseconda le esigenze dei suoi intermediari in meno di sei mesi, a motivo dell’alta qualità di esecuzione del progetto. Per garantire il rapido progresso del progetto, l’équipe è stata suddivisa in sotto-unità, guidate da esperti e ognuna di esse all’opera verso uno dei cinque pilastri del progetto: gestione delle vendite, posizionamento del marchio e del prodotto, esperienza dell’utente nell’applicazione per le vendite, gestione dei sinistri e rischio e analisi.

Il progetto ha permesso a ConTe.it di espandersi in un nuovo canale di distribuzione, di diversificare le proprie offerte di prodotto e di avvicinare più ampi segmenti di clientela.

ConTe.it è cliente in produzione di PolicyCenter e BillingCenter fin dal 2018 e cliente in produzione di Guidewire Digital dal 2019.

Per maggiori informazioni su ConTe.it visitare www.conte.it.

IAG, la più grande compagnia di assicurazione generale, fa uso di IA e dell’innovazione generata da ClaimCenter per aiutare a reimmaginare l’esperienza dei sinistri con danno totale al motore e aiutare i clienti dopo un incidente d’auto.

IAG fa ricorso alla tecnologia per aiutare a ridurre l’impatto emotivo di un incidente d’auto, fornendo ai clienti maggiore certezza nella fase delle pratiche di rimborso. IAG ha messo in atto Guidewire ClaimCenter per contribuire a migliorare la fase di apertura delle pratiche sinistri per i clienti e l’équipe dell’ufficio sinistri. Inoltre la compagnia ha inaugurato un modello di apprendimento macchina realizzato per identificare un possibile veicolo a danno totale alla prima denuncia del danno e contribuire a orientare e gestire le aspettative del cliente fin dall’inizio.

Con ClaimCenter e il modello di apprendimento macchina IAG ha migliorato i tempi del ciclo sinistri, dando ai clienti esiti più rapidi, costi minori delle pratiche e rafforzato il patrocinio ai cliente, migliorando la fidelizzazione e favorendo la crescita sostenibile. La tecnologia ha avuto applicazione sui marchi IAG, compresi NRMA Insurance, SGIC e SGIO.

IAG è cliente in produzione di ClaimCenter dal 2012.

Per maggiori informazioni su IAG visitare www.iag.com.au.

Wawanesa per la sua iniziativa di rinnovamento strategico dei sistemi, una strategia digitale nell’intera struttura, che comprendeva molteplici realizzazioni di Guidewire e sta migliorando le vendite, la distribuzione e l’esperienza in generale dei clienti e dei broker.

Wawanesa ha salpato per il suo viaggio con Guidewire, associandosi a Capgemini e altri partner locali e ha investito nella tecnologia digitale per raggiungere la capacità di lanciare nuovi prodotti e nuovi servizi in tutte le sue regioni, ottenere una valutazione in tempo reale ed essere capace di accedere al mercato più rapidamente di prima. All’organizzazione occorreva anche la facoltà di sfruttare il processo decisionale guidato dai dati e di adeguare meglio i prodotti offerti ai suoi clienti. Lo scopo di Wawanesa è di trasformre il modo in cui i suoi broker e clienti interagiscono con la compagnia, focalizzandosi sull’esperienza dei clienti e dei broker partner.

Dopo avere realizzato la piattaforma Guidewire, Wawanesa ora può:

• Rispondere ai cambiamenti del mercato, con un tasso annuo di 60-80 cambiamenti nell’impresa, un miglioramento degno di nota sui precedenti 12-15;

• Ridurre in modo significativo l’uso di carta e affrancature; e

• Migliorare l’efficienza operativa con conseguenti maggiori livelli di servizio reso agli intestatari delle polizze e ai broker.

Per maggiori informazioni su Wawanesa visitare www.wawanesa.com.

Il WSIB per avere migliorato l’esperienza per persone con perdita uditiva dovura a lavoro in ambiente rumoroso, periti liquidatori e medici, riducendo il tempo che occorre per prendere decisioni in questi tipi di richieste di risarcimento.

Il WSIB è sempre alla ricerca di modi per aiutare a modernizzare i propri servizi e facilitare agli utenti il lavorarci. Le denunce per danno all’udito da esposizione al rumore sono particolarmente impegnative perché molti colpiti da questo danno sono spesso già a riposo e non lavorano più nel luogo in cui la lesione è stata procurata. Liquidare queste richieste può richiedere mesi, a motivo di mancanza di dati del sinistro.

Sfruttando Guidewire ClaimCenter, DataHub e InfoCenter, il WSIB è riuscito a fornire agli utenti un’opzione online autoesplicativa per effettuare le richieste di indennizzo per perdita di udito, dovuta a esposizione a rumori sul lavoro, che consente a WSIB di raccogliere tutti i dati necessari in un modulo, semplificando il processo. Il modulo online sarà disponibile verso fine anno.

L’uso di Guidewire ha anche aiutato l’organizzazione a migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza del cliente nel complesso. La base gettata da WSIB con le integrazioni Guidewire si estenderà ad altri tipi di sinistri, consentendo la crescita delle future capacità digitali.

WSIB dal 2014 è cliente in produzione di BillingCenter e PolicyCenter, cliente in produzione di ClaimCenter dal 2015 e cliente in produzione di DataHub e InfoCenter dal 2016.

Per maggiori informazioni su WSIB visitare www.wsib.ca.

“Congratulazioni ai nostri vincitori del premio Guidewire Innovation”, ha detto Brian Desmond, responsabile in capo del marketing in Guidewire Software. “I partecipanti erano di altissimo profilo, perciò la giuria ha avuto un bel da fare a scegliere i vincitori. Traiamo ispirazione dai modi innovativi in cui i nostri clienti usano Guidewire per rendere l’assicurazione più accessibile ai propri assicurati e agenti, lanciare nuovi prodotti rapidamente e migliorare continuamente l’efficienza operativa.”

I premi Innovation sono stati conferiti in occasione di Connections Reimagined, la conferenza clienti annuale di Guidewire. Guidewire ha tenuto la sua 16a conferenza utenti annuale in modo virtuale e Connections Reimagined ha fornito un forum a oltre 4000 partecipanti (clienti, partner e dipendenti Guidewire) per radunarsi e imparare, collaborare e costituire una rete. Tra gli interventi alla conferenza (a scopo d’informazione e d’impulso) vi è stata una nota d’apertura del CEO Mike Rosenbaum sulla visione e sul percorso di Guidewire, un’esplorazione di Banff (l’ultima edizione della piattaforma Guidewire), un’altra nota d’apertura stimolante del relatore invitato Steven Van Belleghem sulle tendenze che plasmeranno il settore di domani, una vetrina dell’innovazione con la presentazione dei partner di Guidewire PartnerConnect e molte opportunità per gli assicuratori d’imparare dalle storie di trasformazione digitale dei loro pari. Il prossimo Connections Reimagined avrà luogo il 9 marzo 2021.

