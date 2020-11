Andersen Global aggiunge un altro studio collaborante nelle Barbados

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continua la sua espansione nelle Barbados con l’aggiunta dello studio collaborante Tailored Tax Solutions, evidenziando ulteriormente l’impegno dell’organizzazione alla costruzione di un’attività esemplare nella regione caraibica.

Fondato nel 2015, Tailored Tax Solutions è amministrato dal direttore generale Dominique Pepin. Il team di cinque professionisti lavora con società e privati, ed è specializzato in questioni di consulenza tributaria, conformità fiscale e immigrazione. Oltre a fornire servizi nelle Barbados, lo studio offre anche servizi ad Antigua, Dominica, St. Kitts, St. Lucia e St. Vincent.

“Come ex allieva di Arthur Andersen, un servizio impeccabile e una gestione responsabile sono due valori che mi sono stati inculcati all’inizio della mia carriera e sono gli stessi su cui si basa il successo del nostro studio”, ha detto Dominique. “Fornire un approccio personalizzato adatto alle sue esigenze della nostra clientela è la nostra massima priorità e lavorare con professionisti che condividono i nostri valori è importante per noi”, ha detto Dominique. “La nostra collaborazione con Andersen Global potenzia ulteriormente il nostro team e le offerte di servizi qui nelle Barbados, consentendoci di fornire una copertura più ampia e soluzioni transfrontaliere perfettamente integrate.”

Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e CEO di Andersen ha aggiunto: “La nostra collaborazione con Dominique e il suo team amplia le nostre capacità nelle Barbados e costituisce il prossimo passo verso un’integrazione ancora più armoniosa con le sedi caraibiche. Questo Paese si aggiunge agli altri in cui possiamo offrire ampie capacità in ambito legale e fiscale. Alla luce degli studi chiave e delle capacità di leadership aggiunti finora, prevediamo di continuare a sviluppare la nostra piattaforma nei Caraibi e sono molto ottimista in merito allo straordinario team che stiamo aggregando.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono di professionisti della consulenza fiscale e legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 6.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 215 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.