Andersen Global voegt extra samenwerkend bedrijf in Barbados toe

Andersen Global zet zijn expansie in Barbados voort met de toevoeging van het samenwerkende bedrijf Tailored Tax Solutions, waarmee de toewijding van de organisatie om een voorbeeldige praktijk op te bouwen in het Caribisch gebied wordt aangetoond.

Tailored Tax Solutions is opgericht in 2015 en wordt geleid door Office Managing Director Dominique Pepin. Het team van vijf professionals werkt met bedrijven en particulieren en is gespecialiseerd in belastingadvies, belastingnaleving en immigratiezaken. Naast het leveren van diensten in Barbados, levert het bedrijf ook diensten aan klanten in Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts, St. Lucia en St. Vincent.

“Als Arthur Andersen-alumni waren eersteklas service en rentmeesterschap twee waarden die me aan het begin van mijn carrière werden bijgebracht. Het zijn dezelfde waarden die de basis legden voor het succes van ons bedrijf,” zei Dominique. “Het bieden van een aanpak op maat die past bij de behoeften van onze klanten is onze topprioriteit en het is voor ons belangrijk om samen te werken met professionals die onze waarden delen”, zei Dominique. “Onze samenwerking met Andersen Global verbetert ons team- en serviceaanbod hier in Barbados verder en stelt ons in staat om een uitgebreidere dekking en grensoverschrijdende, naadloze oplossingen te bieden.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde eraan toe: “Onze samenwerking met Dominique en haar team vergroot onze capaciteiten in Barbados en is de volgende stap in de naadloze integratie met locaties in het Caribisch gebied. Dit is een ander land waar we nu uitgebreide fiscale en juridische mogelijkheden hebben. We verwachten ons platform in het Caribisch gebied te cultiveren en ik ben erg optimistisch over het uitstekende team dat we aan het samenstellen zijn terwijl we belangrijke bedrijven en leiderschap blijven toevoegen.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s van fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 215 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

