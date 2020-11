REPLY: AXULUS maakt IIoT-projecten schaalbaar

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Industriële bedrijven hebben te maken met de uitdaging van steeds kortere innovatiecycli en complexere technologieën. Hoewel het gebruik van het Industrial Internet of Things (IIoT) aanzienlijke toegevoegde waarde biedt en vrijwel alle industriële bedrijven strategieën en technische proof-of-concepts (PoC's) hebben geïmplementeerd, is slechts 5% in staat hun toepassingen te schalen en optimaal gebruik te maken van de voordelen.

Industrie Reply, het bedrijf uit de Reply Group dat is gespecialiseerd in Industry 4.0 en IIoT, maakt het mogelijk het volledige zakelijke potentieel van IIoT te benutten met AXULUS. De oplossing stelt gebruikers in staat gebruiksscenario's voor IIoT te definiëren op basis van sjablonen. Stap voor stap kunnen gebruiksscenario's worden vastgesteld en kunnen oplossingen worden geconfigureerd aan de hand van voorgedefinieerde sjablonen die kunnen worden uitgerold door middel van digitale implementatieworkflows in industriële productieomgevingen. Geïntegreerde kunstmatige intelligentie helpt gebruikers daarnaast hun eigen projecten doorlopend te verbeteren.

De onmiskenbare innovatie is dat AXULUS erop is gericht het volledige proces te digitaliseren - van de definitie van gebruiksscenario's tot de ontwikkeling van oplossingen en varianten van oplossingen en de introductie van IIoT-oplossingen in de productieomgeving. De schaalbaarheid en modulaire structuur van de tool zorgen ervoor dat elke oplossing afzonderlijk op maat kan worden gemaakt. Dit is een voordeel als een toepassing moet worden gebruikt in een andere divisie, op andere locaties, of door een andere klant of toeleverancier.

"AXULUS biedt bedrijven een oplossing die hen in staat stelt veel sneller gebruiksscenario's voor IIoT-projecten te ontwikkelen en te implementeren op basis van streefwaarden die de voordelen van dergelijke oplossingen inzichtelijk maken," aldus Florian Beil, Partner bij Industrie Reply. "In plaats van kostbare, grootschalige digitaliseringsprojecten toe te passen, kunnen gebruikers zelfgeleide doorlopende verbeteringsprocessen initiëren en zodoende het rendement van IIoT met een factor 2 tot 5 versnellen."

AXULUS is opgezet als een op de cloud gebaseerde collectie tools en is gericht op zowel industriële bedrijven die IIoT-toepassingen gebruiken als ontwikkelaars van IIoT-oplossingen. Gebruikers kunnen kiezen tussen een openbare cloud- of privécloudvariant op abonnementsbasis.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen die zijn gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die vooraanstaande industriële groepen in Europa in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en diensten, het bankwezen, verzekeringen en openbaar bestuur helpen bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen voor nieuwe verschijnselen als big data, cloudcomputing, digitale media en Internet-of-Things. Tot de diensten van Reply behoren: consultancy, systeemintegratie en digitale services. www.reply.com

Industrie Reply

Industrie Reply is het bedrijf uit de Reply Group dat zich richt op het leveren van innovatieve, op technologie gebaseerde oplossingen op basis van Industry 4.0 en IIoT om in korte tijd duurzame toegevoegde waarde voor klanten te creëren in complexe productie- en waardeketens. Industrie Reply is gespecialiseerd in de volledige waardeketen van Engineering Manufacturing/IoT en Supply Chain Execution (SCE). Het bedrijf richt zich op schaalbare, modulaire Industry 4.0-oplossingen en helpt klanten maximale efficiëntie te realiseren door het aanbieden van uitgebreide adviezen en technologieën. www.industrie.reply.com

