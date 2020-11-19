隨著越來越多的共同客戶採用機器學習，Dataiku深化與Snowflake的整合

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的企業AI和機器學習平臺之一的Dataiku在今天擴大了與Data Cloud建立者Snowflake之間的策略合作夥伴關係，成為Snowflake Partner Connect的精英技術合作夥伴(Elite Technology Partner)。Dataiku是Snowflake的少數幾家精英級合作夥伴之一，反映了兩家產業領導者共同服務的50多個客戶。

Dataiku整合使組織可以輕鬆地從Snowflake Partner Connect佈建和部署Dataiku的資料科學平臺，讓使用者獲得有關資料準備、分析和機器學習的即時協作，同時利用Snowflake的平臺作為資料和計算引擎的來源。

Dataiku和Snowflake共同為客戶提供了可用於企業的協同AI解決方案，這些解決方案可以簡化資料科學專案的建立、部署和最佳化，並透過消除資料孤島來幫助做出更好的業務決策而迅速實現其價值。各行各業的企業，包括DAZN、諾華(Novartis)等組織，都透過Dataiku與Snowflake的整合來利用機器學習擴展其資料工作。

DAZN應用機器學習與分析產品副總裁Shaun Moate表示：「Dataiku和Snowflake構成了我們分析基礎架構的基礎，因為它們各自的優勢使我們能夠在整個組織內擴展我們的資料計畫。其設定非常快速，這意味著可以更快地實現價值。現在我們資料人員的工作效率提高了2.5倍——投資報酬率顯而易見。」

Snowflake Partner Connect的Dataiku使用者可受惠於Snowflake中的所有資料處理（因為資料不會離開平臺）以及Snowflake的高速效能。此外，客戶定義的資料安全和治理策略仍舊保留在Snowflake中。有了這些新功能，組織將能夠：

從Snowflake的平臺順暢設定Dataiku帳戶；

透過他們的Snowflake帳戶中的樣本流程發現Dataiku DSS；

取得Dataiku學院的指導教學和認證，以及Dataiku社群的支援；

輕鬆連接到自己的Snowflake資料，在數分鐘內即可開始獲得價值；和

利用Snowflake的強大功能執行資料分析。

本周，Dataiku還作為其全球合作夥伴參與了Snowflake資料雲端高峰會。Dataiku專家參加了此次高峰會的核心議程和特定行業會議。Snowflake共同創辦人兼產品總裁Benoit Dageville，和Dataiku共同創辦人兼執行長Florian Douetteau參與的高階主管訪談討論了資料科學的作用，以及組織如何調整其技術以利用資料洞察力。

Snowflake共同創辦人兼產品總裁Benoit Dageville表示：「過去，老舊的系統產生了大量資料孤島，無法支援當前的資料科學、機器學習和資料倉儲的併發工作負載。如今，資料及其影響正在迅速增加，我們的客戶必須為任何情況做好準備。利用Snowflake和Dataiku的合作，組織可以一次性部署我們雙方的技術，在一個平臺執行資料分析，並獲得他們需要適應的資源。」

Dataiku執行長Florian Douetteau表示：「我們希望為客戶提供一種技術來彌合企業領導者與技術專家之間的鴻溝，從而快速、輕鬆地根據資料做出最佳決策——這是我們與Snowflake的共同價值觀。我們的合作關係擴展到Snowflake Partner Connect，可為客戶降低複雜性，並為他們提供了將其資料轉化為即時見解和採取行動所需的靈活性和可存取性。」

欲詳細瞭解Dataiku和Snowflake為資料科學和可行見解提供順暢、靈活和可擴展引擎的共同價值，請造訪此連結。

關於Dataiku

Dataiku是全球領先的AI和機器學習平臺之一，透過企業級協作、彈性和負責任的AI支援組織資料工作的敏捷性。Dataiku被數以百計的公司用來支撐其基本業務營運，並確保他們在時刻變化的世界中保持相關性，包括模型驅動的詐欺偵測、防止客戶流失、預測性維護、供應鏈最佳化等等。Dataiku為希望在整個組織中實現AI民主化的公司而打造，透過使用從分析師到資料科學家在內的所有人的資料，幫助企業變得敏捷和做好準備。

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