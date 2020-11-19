随着越来越多的共同客户采用机器学习，Dataiku深化与Snowflake的集成

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的企业AI和机器学习平台之一的Dataiku在今天扩大了与Data Cloud创建者Snowflake之间的战略合作伙伴关系，成为Snowflake Partner Connect的精英技术合作伙伴(Elite Technology Partner)。Dataiku是Snowflake的少数几家精英级合作伙伴之一，反映了两位行业领导者共同服务的50多个客户。

Dataiku集成使组织可以轻松地从Snowflake Partner Connect配置和部署Dataiku的数据科学平台，让用户获得有关数据准备、分析和机器学习的即时协作，同时利用Snowflake的平台作为数据和计算引擎的来源。

Dataiku和Snowflake共同为客户提供了可用于企业的协同AI解决方案，这些解决方案可以简化数据科学项目的创建、部署和优化，并通过消除数据孤岛来帮助做出更好的业务决策而迅速实现其价值。各行各业的企业，包括DAZN、诺华(Novartis)等组织，都借助Dataiku与Snowflake的集成来利用机器学习扩展其数据工作。

DAZN应用机器学习与分析产品副总裁Shaun Moate表示：“Dataiku和Snowflake构成了我们分析基础架构的基础，因为它们各自的优势使我们能够在整个组织范围内扩展我们的数据计划。其设置非常快速，这意味着可以更快地实现价值。现在我们数据人员的工作效率提高了2.5倍——投资回报显而易见。”

Snowflake Partner Connect的Dataiku用户可受益于Snowflake中的所有数据处理（因为数据不会离开平台）以及Snowflake的高速性能。此外，客户定义的数据安全和治理策略仍旧保留在Snowflake中。有了这些新功能，组织将能够：

从Snowflake的平台无缝设置Dataiku帐户；

通过他们的Snowflake帐户中的样本流发现Dataiku DSS；

获取Dataiku学院的教程和认证，以及Dataiku社区的支持；

轻松连接到自己的Snowflake数据，在数分钟内即可开始获得价值；和

利用Snowflake的强大功能执行数据分析。

本周，Dataiku还作为其全球合作伙伴参与了Snowflake数据云峰会。Dataiku专家参加了此次峰会的核心议程和特定行业会议。Snowflake联合创始人兼产品总裁Benoit Dageville，和Dataiku联合创始人兼首席执行官Florian Douetteau参与的高管访谈讨论了数据科学的作用，以及组织如何调整其技术以利用数据洞察力。

Snowflake联合创始人兼产品总裁Benoit Dageville表示：“过去，老旧的系统产生了大量数据孤岛，无法支持当前的数据科学、机器学习和数据仓库的并发工作负载。如今，数据及其影响正在迅速增加，我们的客户必须为任何情况做好准备。利用Snowflake和Dataiku的合作，组织可以一次性部署我们双方的技术，在一个平台执行数据分析，并获得他们需要适应的资源。”

Dataiku首席执行官Florian Douetteau表示：“我们希望为客户提供一种技术来弥合企业领导者与技术专家之间的鸿沟，从而快速、轻松地根据数据做出最佳决策——这是我们与Snowflake的共同价值观。我们的合作关系扩展到Snowflake Partner Connect，可为客户降低复杂性，并为他们提供了将其数据转化为即时见解和采取行动所需的灵活性和可访问性。”

欲详细了解Dataiku和Snowflake为数据科学和可行见解提供无缝、灵活和可扩展引擎的共同价值，请访问此链接。

关于Dataiku

Dataiku是全球领先的AI和机器学习平台之一，通过企业级协作、弹性和负责任的AI支持组织数据工作的敏捷性。Dataiku被数以百计的公司用来支撑其基本业务运营，并确保他们在时刻变化的世界中保持相关性，包括模型驱动的欺诈检测、防止客户流失、预测性维护、供应链优化等等。Dataiku为希望在整个组织中实现AI民主化的公司而打造，通过使用从分析师到数据科学家在内的所有人的数据，帮助企业变得敏捷和做好准备。

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