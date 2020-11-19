辉瑞和联拓生物宣布开展战略合作，携手推动创新疗法在大中华区的发展

纽约、上海和普林斯顿快讯--(BUSINESS WIRE)--辉瑞（NYSE：PFE）和联拓生物今天宣布达成合作关系，携手推动创新药物在大中华区的开发和上市。联拓生物由世界知名投资机构Perceptive Advisors创立，目前与辉瑞建立了合作关系，共同寻求创新的业务发展机会。两家公司将致力于充分利用联拓生物和辉瑞的临床开发、注册和商业化能力，为患者带来改变其生活的突破创新。

“ 辉瑞是医药行业的领先企业，我们很荣幸能够与辉瑞合作，充分利用辉瑞在大中华区的成熟组织和经营网络及其深耕多个治疗领域所建立的良好积淀。”Perceptive Advisors董事总经理兼联拓生物执行主席Konstantin Poukalov说，“ 联拓生物依托Perceptive Advisors及其近期汇聚的世界级投资者联盟共同搭建的资源拓展和整合平台，将有力地推动我们的合作伙伴关系不断发展，为大中华区的患者提供精准医疗。这次合作还为联拓生物提供了额外的非稀释性资金，有助于我们打造和推进针对多种疾病的强大、多样化的创新疗法产品管线。”

辉瑞生物制药集团中国区总裁Pierre Gaudreault表示：“ 在辉瑞，我们拥有‘为患者带来改变其生活的突破创新’的清晰目标。为了实现这个目标，我们须将创新的药物和疫苗交到有需要的患者手中。通过与联拓生物合作，我们将能够把更多的创新药物带给大中华区的患者，实现他们未被满足的治疗需求。”

“ 辉瑞与联拓生物及其创始机构Perceptive Advisors拥有共同的愿景，致力于将更多潜在同类最优的突破性疗法引入中国市场。基于这一愿景，辉瑞与联拓生物的新战略联盟将扩展我们在生物技术创新生态系统中的合作能力，推动我们共同为中国患者提供重要的创新治疗方案。”辉瑞全球业务发展高级副总裁Doug Giordano谈到。

除了最近参与到联拓生物的交叉轮融资以外，根据合作协议，辉瑞还将提供最高7000万美元的非稀释性资金，用于引入药品许可和共同开发。联拓生物将向辉瑞提供产品选择并进行共同开发。辉瑞将拥有优先谈判权，以获得共同开发药物的商业权利，每一项后续合作将基于双方的经济考量。在合作期间，辉瑞或将为市场营销、开发和注册活动提供具体支持。

关于联拓生物（LianBio）

联拓生物（LianBio）的使命是通过与全球领先的生物制药公司达成战略合作关系，以高效的产品开发为中国和亚洲其他主要市场的患者提供最佳的科学性突破疗法。通过与世界级合作伙伴在不同的治疗领域和地域进行合作，联拓生物建立了基于疾病相关性的产品管线，并通过转化机制和精准疗法来改善患者病情。如需了解详细信息，请访问lianbio.com。

关于辉瑞：为患者带来改变其生活的突破创新

在辉瑞，我们致力于运用科学以及我们的全球资源来提供能延长并明显改善人类寿命的治疗。在医疗卫生产品（包括创新药和疫苗）的探索、研发和生产过程中，我们均建立了质量、安全和价值标准。每天，发达和新兴市场的辉瑞员工都致力于推进健康，以及能够应对我们这个时代最为棘手的疾病的预防和治疗方案。辉瑞还与世界各地的医疗卫生专业人士、政府和社区合作，支持世界各地的人们能够获得更为可靠和可承付的医疗卫生服务。这与辉瑞作为一家卓越的创新生物制药公司的责任是一致的。170多年来，辉瑞一直努力为人们提供更好、更优质的服务。欲了解更多信息，请访问www.pfizer.com.cn。