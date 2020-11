Konvoy révolutionne l’industrie du fût avec la technologie de tracking n°1 du marché

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui à l’occasion de Sigfox Connect 2020, le plus grand évènement annuel dédié à l’IoT, le groupe Konvoy, fournisseur australien de solutions de location de fûts pour l'industrie des boissons, a annoncé une première mondiale avec le déploiement de sa solution IoT de suivi et de surveillance pour sa flotte de 70 000 fûts en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le système de balises utilisé permet au groupe Konvoy et à ses clients de réduire les pertes de fûts, tout en maximisant leur utilisation. Afin de déployer cette première solution de fûts de bière connectés au niveau mondial, Konvoy s'appuie sur le réseau 0G de Sigfox opéré par Thinxtra.

Konvoy souhaitait faciliter la gestion de la chaîne d'approvisionnement des fûts et l'un des principaux défis était le manque de visibilité sur son parc. Bien que la technologie de scanning (RFID, codes-barres et QR codes) ait constitué une première étape importante dans leur localisation, il y avait parfois des erreurs et certains fûts n’étaient pas scannés, entraînant des données de suivi incomplètes et la perte de fûts.

Afin de résoudre le problème de perte, protéger les bénéfices de ses clients et se différencier sur le marché de la location de fûts, Konvoy s'est associé à Thinxtra, l’opérateur de Sigfox en Australie et en Nouvelle-Zélande, et UnaBiz, le fournisseur de solutions IoT, pour développer une solution de suivi et de surveillance innovante et sur mesure. Cette dernière fonctionne sur le réseau mondial 0G de Sigfox.

« Lorsque nous avons rencontré Thinxtra pour la première fois, nous avions déjà une idée précise de ce que nous recherchions. La solution devait être robuste, peu coûteuse et avec une durée de vie d’au moins cinq ans. Nous voulions surtout offrir aux producteurs et aux sociétés de location de fûts des informations en temps réel ainsi qu’une grande visibilité sur leur parc de fûts tout en leur permettant non seulement d’en réduire les pertes mais aussi d'en optimiser l'utilisation », explique Adam Trippe-Smith, fondateur et directeur général du groupe Konvoy.

Konvoy a travaillé en étroite collaboration avec UnaBiz pour concevoir et fabriquer une solution de suivi complète, s’appuyant sur le réseau Sigfox, qui soit efficace d’un point de vue à la fois opérationnel et économique. « L'urgence de la mise sur le marché était un défi », indique Philippe Chiu, directeur technique et co-fondateur d'UnaBiz. « En tant que fournisseur de solutions IoT, nous savions que, en plus du développement de la balise et de la production de masse, il était important de rendre la solution et les données accessibles à Konvoy dès que possible. L'équipe a conçu une application mobile que Konvoy et ses partenaires utilisent désormais tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La facilité d'utilisation et l'accès aux données de localisation en direct aideront Konvoy à renforcer sa position sur le marché de la location de fûts ».

La balise « Kegfox » de Konvoy, un dispositif de suivi passif alimenté par batterie, est programmée pour envoyer des données de localisation à Konvoy via le réseau 0G de Sigfox à intervalles réguliers ou lors d'événements spécifiques. Grâce à la faible consommation d'énergie du réseau 0G, la balise peut durer jusqu'à 7 ans en transmettant des informations de localisation et de température plusieurs fois par jour sans avoir besoin d’une maintenance régulière. En plus du suivi, un accéléromètre a également été intégré avec des algorithmes permettant de détecter différents types de mouvements tout au long du cycle de vie du fût, comme par exemple lorsque ces derniers sont déplacés ou nettoyés.

Le groupe Konvoy a conscience que sa technologie de balise Kegfox peut offrir des avantages significatifs aux autres propriétaires de fûts. C’est pourquoi, à partir de 2021, la nouvelle division commerciale du groupe, Katch Asset Tracking, proposera des solutions aux autres propriétaires de fûts dans le monde entier. Cela permettra à tous les propriétaires de suivre en temps réel l'emplacement de leurs fûts afin d'en assurer une collecte efficace.

En moyenne, un fût est utilisé environ trois à quatre fois par an. La solution déployée permet au service de location du groupe Konvoy, ainsi qu'aux autres propriétaires de fûts, d'optimiser les actifs existants et d'utiliser les fûts plus souvent dans l'année.

Par ailleurs, la balise Kegfox permet aux clients de Konvoy, notamment les sociétés de brasserie artisanale comme Moon Dog, Fixation, Parrot Dog et Hawkers, de surveiller la température des fûts, en s'assurant que leurs boissons respectent les directives de qualité.

« Alors qu’initialement, nous nous étions concentrés sur le suivi, cette solution nous a permis de surveiller également la température des fûts. Comme la plupart des producteurs ont des boissons non pasteurisées, laisser un fût à une température trop élevée peut endommager le produit. Pouvoir envoyer une alerte à notre client pour l'informer que son fût a été transporté à la bonne température est un atout important pour lui », ajoute Adam Trippe-Smith.

Aujourd'hui, Konvoy compte plus de 200 clients de location de fûts et a déjà installé 20 000 dispositifs sur ses propres fûts. Le groupe prévoit également d'équiper 95 % de son parc en Australie et en Nouvelle-Zélande d'ici la fin de l'année.

« Nous souhaitons vivement accélérer l'adoption de l'IoT à grande échelle pour le tracking et le monitoring des actifs, tels que les fûts de bière, dans la chaîne d'approvisionnement. En effet, nous réalisons que cela permet aux clients des gains d'efficacité et de valeur. Notre travail consiste à nous assurer que les actifs sont connectés partout en Australie et en Nouvelle-Zélande et nous sommes ravis de voir Konvoy se développer aussi rapidement et même s'étendre à l'échelle mondiale. C'est un excellent exemple de ce qui peut être réalisé aujourd'hui dans des délais courts. Nous constatons que l'industrie au sens large adopte de plus en plus les solutions IoT car les clients exigent d’avoir une visibilité accrue sur les résultats d'efficacité qui peuvent être obtenus », déclare Anthony Stewart, directeur général des ventes Australie et Nouvelle-Zélande chez Thinxtra.

« Le réseau mondial 0G de Sigfox aide les clients du monde entier à répondre à la demande de solutions de connectivité à la fois innovantes et abordables. Il est parfaitement adapté au domaine du tracking et du monitoring des fûts. Konvoy le démontre en étant désormais en mesure de différencier son offre et de fournir une solution technologique unique qui révolutionne la gestion de la chaîne d'approvisionnement des fûts », explique Ian Terblanche, vice-président senior des ventes mondiales chez Sigfox.

******

A propos de Konvoy

Le groupe Konvoy a été créé en 2019 pour fournir une solution simple de location de fûts pour l'industrie des boissons. Le groupe Konvoy a lancé sa première activité, Konvoy Keg Rentals, en octobre 2019. Depuis lors, il s'est développé pour devenir la seule entreprise en Australie et en Nouvelle-Zélande à proposer la location de fûts, le service de fûts et le suivi des fûts. Le groupe Konvoy possède trois entreprises autonomes : Konvoy Keg Rentals, Keg Services et Katch Asset Tracking.

A propos de Thinxtra

Thinxtra, l'opérateur de télécommunications IoT, accélère l'efficacité des entreprises en connectant les actifs et en les faisant fonctionner de manière plus intelligente. Avec ses partenaires, Thinxtra propose des solutions de connexion cloud adaptées à l'Internet des objets (IoT) en Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong et Macao. Nés grâce à l'IoT, nous contribuons à un avenir rentable et durable grâce à une efficacité opérationnelle à grande échelle. Nos clients bénéficient de nouveaux modèles commerciaux, d'une meilleure expérience client et d'une meilleure utilisation des ressources. Nous savons comment l'IoT crée une réelle valeur commerciale et nous savons comment la diffuser grâce à une expertise locale de pointe en matière d'IoT, avec une portée mondiale, au plus grand réseau 0G du monde, alimenté par la technologie Sigfox et couvrant plus de 70 pays. Visitez le site thinxtra.com.

A propos de Sigfox

Sigfox est l’initiateur du réseau 0G et le premier fournisseur mondial de solution de connectivité dédiée à l’Internet des objets (IoT). Son réseau international permet de connecter des milliards d’objets à Internet en toute simplicité, tout en réduisant la consommation énergétique. L’approche unique de Sigfox permettant aux terminaux de communiquer avec le Cloud lève les trois principales barrières à l’adoption de l’IoT qui sont le coût, la consommation d’énergie et l’évolutivité.

Aujourd’hui, le réseau Sigfox est disponible dans 72 pays et couvre 1,3 milliard de personnes. Certifiée ISO 9001 et s’appuyant sur un vaste écosystème de partenaires et d’acteurs majeurs de l’IoT, Sigfox permet aux entreprises de faire évoluer leur business model vers de nouveaux services digitaux, dans des domaines clés tels que l’Asset Tracking et la Supply Chain. Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, l’entreprise est basée en France et possède également des bureaux à Madrid, Munich, Boston, Dallas, Dubaï, Singapour, Sao Paulo et Tokyo.

A propos de UnaBiz

UnaBiz est une société proposant de solutions Internet de bout en bout et le premier opérateur de réseau dédié à l’IoT à déployer un réseau national en Asie. UnaBiz envisage un monde étroitement connecté, alimenté par des solutions simples et légères qui peuvent aider chaque personne et chaque organisation sur la planète à vivre plus intelligemment, plus simplement. La mission de l'entreprise est de mettre en place l’IoT à grande échelle avec des solutions abordables, efficaces sur le plan énergétique et faciles à déployer dans des secteurs clés tels que l'aérospatiale, la gestion des installations, le commerce et l'industrie, les soins de santé, la logistique, la chaîne d'approvisionnement et les villes intelligentes. UnaBiz a levé plus de 10 millions de dollars US dans le cadre de son financement de série A en 2018.