Eutelsat engage la cession de sa participation dans Euro Broadband Infrastructure

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) annonce la signature d’un accord portant sur la cession de la participation de 51% qu'elle détient dans Euro Broadband Infrastructure (EBI), la société exploitant le satellite KA SAT et ses activités de haut débit en Europe à Viasat Inc, son actionnaire à hauteur de 49%, pour un montant initial de 140 millions d'euros.

Cette opération parachève le processus de réorganisation et de simplification de la distribution par Eutelsat du haut débit en Europe qui fait suite à l'acquisition de Bigblu Broadband Europe, tout en permettant d'évoluer vers une technologie ouverte et de dégager des ressources financières en vue de les investir dans la distribution directe.

Rodolphe Belmer, Directeur général d'Eutelsat, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la signature avec Viasat de cet accord qui porte sur l'avenir d’EBI. Il nous permet de compléter la réorganisation de notre dispositif de distribution de services haut débit en Europe, et fait suite à l'accord de distribution signé avec Orange pour la France et à l'acquisition de Bigblu Broadband Europe couvrant d'autres marchés majeurs. Avec l’entrée en service récente d’EUTELSAT KONNECT, qui sera suivie dans un second temps par le lancement de KONNECT VHTS, nous avons tous les atouts en main pour accompagner la croissance rapide de ces ressources en orbite de nouvelle génération dans les années à venir. »

En vertu de l’accord, Eutelsat et ses filiales continueront à fournir des services transitoires à EBI, notamment l'exploitation des infrastructures terrestres de KA SAT, EBI assurant pour sa part la continuité de service auprès de la base d'abonnés de KA SAT de Bigblu Broadband Europe qu’Eutelsat a acheté en septembre 2020.

La participation sera cédée pour un montant initial de 140 millions d'euros, sous réserve d’ajustements usuels liés au besoin en fonds de roulement net et à l’endettement net à la date de finalisation de la transaction. A l'issue d'une période de deux ans à compter de la finalisation de la transaction, le prix de cession pourra être revu à la hausse ou à la baisse à hauteur de 20 millions d'euros, en fonction du montant de certains revenus générés par les activités d'EBI au cours de cette période. L'opération se traduira également par la déconsolidation par Eutelsat de la trésorerie détenue par EBI pour un montant de 90 millions d'euros au 30 septembre 2020.

L'opération devrait être finalisée au premier trimestre de l’année calendaire 2021, sous réserve de l’accomplissement des conditions suspensives habituelles.

L'impact net des opérations conjointes d'acquisition de Bigblu Broadband Europe et de cession d'EBI est estimé à environ -20 millions d'euros sur le chiffre d'affaires des activités opérationnelles et à -30 millions d'euros sur le cash-flow libre discrétionnaire du premier exercice financier complet qui suivra la finalisation des transactions.

Pour rappel, les objectifs de chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice 2020-21 et de cash-flow libre discrétionnaire pour l'exercice 2021-22 sont exprimés à périmètre constant. Compte tenu de la date de finalisation des deux transactions, l'impact sur le chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice 2020-21 sera limité et devrait, lors de la finalisation de la transaction, être absorbé dans l'objectif de chiffre d'affaires actuellement en vigueur.

