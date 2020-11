Amazon e Global Optimism dão as boas-vindas à Henkel e Signify no The Climate Pledge

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) e Global Optimism anunciaram hoje que a Henkel se juntou ao The Climate Pledge, uma iniciativa destinada a reduzir a zero as emissões de carbono até 2040 - uma década antes da meta do Acordo de Paris de 2050. Signify, que já alcançou a neutralidade de carbono no início deste ano, também está se juntando ao The Climate Pledge para colaborar com outros signatários e compartilhar as melhores práticas.

Os signatários do The Climate Pledge concordam em:

Medir e informar regularmente as emissões de gases de efeito estufa;

Implementar estratégias de descarbonização alinhadas ao Acordo de Paris por meio de mudanças e inovações reais nos negócios, incluindo melhorias de eficiência, energia renovável, redução de materiais e outras estratégias de eliminação de emissões de carbono;

Neutralizar as emissões restantes com compensações adicionais, quantificáveis, reais, permanentes e socialmente benéficas para atingir zero emissões anuais de carbono até 2040.

“Ao assinar o The Climate Pledge, empresas em todo o mundo estão tomando medidas coletivas para proteger nosso planeta dos impactos catastróficos das mudanças climáticas”, disse Jeff Bezos, fundador e diretor executivo da Amazon. “Damos as boas-vindas à Henkel, pois ela se junta a nós em nosso compromisso de ter carbono zero até 2040, uma década antes do Acordo de Paris. Também estamos entusiasmados com a Signify, que alcançou a neutralidade de carbono no início deste ano, para se juntar ao The Climate Pledge com o objetivo de colaborar com outros signatários e compartilhar as melhores práticas. “Estas empresas estão mostrando uma liderança importante na aceleração da transição para uma economia de baixas emissões de carbono para proteger o planeta para as gerações futuras.”

O compromisso da Henkel com a liderança em sustentabilidade foi incorporado em sua cultura corporativa por décadas. A empresa tem trabalhado em estreita colaboração com a Amazon para promover a inovação sustentável - por exemplo, para aprimorar a experiência do cliente por meio de embalagens novas e sustentáveis. O objetivo de longo prazo da Henkel é se tornar positivo para o clima até 2040. No curto prazo, a empresa planeja reduzir a pegada de carbono de sua produção em 65% até 2025 e 75% até 2030. Em 2030, 100% da eletricidade que a Henkel usa para alimentar suas operações virá de fontes renováveis. E até 2040, a Henkel pretende converter todos os combustíveis fósseis restantes usados ​​na produção em alternativas neutras para o clima e fornecer energia excedente com emissão neutra de carbono a terceiros. Além disso, a Henkel deseja alavancar suas marcas e tecnologias para ajudar clientes, consumidores e fornecedores a economizar 100 milhões de toneladas de CO2 em um período de dez anos de 2016 a 2025.

“A mudança climática é um desafio global, que exige nossa ação coletiva. Na Henkel, queremos dar uma contribuição positiva para proteger o clima. Com base em nossas conquistas até o momento e em linha com nossas ambições para os próximos anos, temos o prazer de nos juntar e apoiar o The Climate Pledge", disse Carsten Knobel, diretor executivo da Henkel. “Junto com a Amazon, Global Optimism e os outros signatários, estamos empenhados em impulsionar um progresso tangível e, em conjunto, tomar medidas para limitar o aquecimento global.”

Signify, líder mundial em iluminação, é outro novo membro do The Climate Pledge. Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 21), em Paris, em dezembro de 2015, a Signify se comprometeu a alcançar operações neutras em carbono em 2020. Em setembro passado, anunciou que havia alcançado esse marco e planeja dobrar seu impacto positivo no meio ambiente e na sociedade até 2025. A Signify se unirá ao The Climate Pledge para compartilhar sua experiência e para ajudar e encorajar outros signatários a promover seus próprios programas de redução de carbono.

“Temos o prazer de nos juntar à comunidade The Climate Pledge, uma vez que mobiliza empresas para cumprir as metas do Acordo de Paris 10 anos antes”, disse Harry Verhaar, Chefe de Assuntos Públicos e Governamentais Globais da Signify. “Estamos comprometidos em compartilhar as melhores práticas com outras empresas em nossa jornada rumo à neutralidade de carbono em 2020, e em aumentar nosso impacto positivo no meio ambiente e na sociedade.”

“O Acordo de Paris estabeleceu um roteiro unificador para todos os países, todas as empresas e todas as pessoas para enfrentar a crise climática, tomando medidas para garantir que não excedamos 1,5 ºC no aquecimento global”, disse Christiana Figueres, ex-chefe de mudança climática da ONU , agora sócio fundador da Global Optimism. “Ao aderir ao The Climate Pledge, essas empresas estão demonstrando suas ambições para o futuro e para a recuperação no presente. Suas ações e investimentos estão criando empregos extremamente necessários, estimulando a inovação, regenerando o ambiente natural e ajudando seus consumidores a comprar produtos mais sustentáveis. O crescente coletivo de empresas aderindo ao The Climate Pledge, agindo de acordo com a ciência, é motivo de otimismo.”

No ano passado, a Amazon e a Global Optimism fundaram em conjunto o The Climate Pledge, um compromisso para atender ao Acordo de Paris 10 anos antes do estipulado e eliminar a emissão de carbono até 2040. A Amazon foi a primeira signatária e treze organizações já assinaram o The Climate Pledge, incluindo: Amazon, Best Buy, Henkel, Infosys, McKinstry, Mercedes-Benz, Oak View Group, Real Betis, Reckitt Benckiser, Schneider Electric, Siemens, Signify e Verizon. Com isso, elas estão enviando um sinal importante de que haverá rápido crescimento na demanda por produtos e serviços que ajudam a reduzir as emissões de carbono.

