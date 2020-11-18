雪佛龍延續與PDI的業務關係

曼谷--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為便利零售商和石油批發商提供一流企業資源規劃(ERP)、燃料定價、供應鏈物流與行銷雲端解決方案的全球軟體公司PDI (www.pdisoftware.com)宣佈，將延續與雪佛龍(Chevron)的16年合作夥伴關係。PDI的這家長期客戶將實施下一代PDI Envoy後臺與總部軟體解決方案，為其在亞太(APAC)地區的公司自有加油站提供支援。

雪佛龍行銷與銷售總經理Dean Gilbert表示：「在過去16年間，我們強化了與PDI的關係，並且他們已證明是忠實且值得信賴的合作夥伴。在我們擴大亞太地區業務之際，PDI除了提供創新軟體使我們能夠獲得切實可行的見解、改善營運效率並簡化業務之外，其產業專長和區域業務也為我們的成長提供了支援。」

創新的公司和科技正在推動亞太地區的數位轉型

到2025年，全球近73%的人口將僅透過智慧型手機上網，而80%的企業工作負載將位於雲端。從面對客戶的應用程式到後臺解決方案，各地的企業都將依靠創新科技來推動數位轉型。而雪佛龍和PDI正在引領這一趨勢。

為回應消費者關於在加油站與商店等候時間的意見，雪佛龍推出CaltexGo行動應用程式。現在，客戶可將車輛駛入加油站，啟動該應用程式，輸入加油機泵浦號碼，並在加油後確認付款即可。除了提供無障礙的結帳體驗外，該應用程式還支援Caltex的忠誠度計畫Plus!，使客戶可輕鬆賺取和兌換獎勵。

亞太地區乃至全球的便利零售商都在尋找能夠有助於他們成長並改善後場與餐飲服務運作的解決方案。PDI的雲端型、國際部署的後臺辦公軟體Envoy正在協助他們達成這一目標。從會計自動化到價格手冊集中化，乃至到燃料庫存管理，其整體功能可降低複雜性，提高能見度，並提供即時見解，使得像雪佛龍這樣的公司能夠變革業務。

支援主要油品和便利商店的區域成長

PDI鞏固了其關於支援雪佛龍等客戶的承諾。去年，該軟體公司在曼谷開設新的辦事處，以建立本土業務並與該地區的合作夥伴展開更密切的合作。該處位於曼谷的最先進設施現已成為PDI對東南亞客戶的營運中心。PDI在該地區擁有200多名員工，可以更易於與雪佛龍等客戶合作。

PDI亞太地區董事總經理兼銷售副總裁Sin Hin Wong 表示：「逾35年來，PDI一直為全球各地的便利零售商和石油批發商提供企業軟體解決方案。我們很榮幸能夠在亞太地區最具影響力的公司之一繼續擴大其區域版圖之際，與之鞏固現有的關係。」

如欲安排與Sin Hin Wong進行採訪，請透過cjohnson@pdisoftware.com或+1 254.410.7600與Cederick Johnson聯絡。

關於PDI

Professional Datasolutions, Inc. (PDI)透過數位轉型和企業軟體，協助便利零售商和石油批發商提高營業收入、改善業務，並促進整個價值鏈業務的統一，進而繁榮發展。全球超過20萬個地點的1,500多家客戶利用我們一流的ERP、物流、燃料定價和行銷雲端解決方案來提供洞察見解，從而提高銷售量、利潤率和客戶忠誠度。PDI擁有並經營Fuel Rewards®忠誠度計畫，常年連續被評為表現最好的燃料節約計畫。超過35年來，我們全面的解決方案和無與倫比的專長協助任何規模的客戶重新勾勒企業發展，並提供非凡的客戶體驗。有關PDI的更多資訊，請造訪www.pdisoftware.com。

關於雪佛龍

雪佛龍公司是全球首屈一指的綜合能源公司之一。公司透過其子公司在世界各地從事業務活動，涉足能源產業的幾乎每一個領域。雪佛龍開採、生產和運輸原油及天然氣；精煉、行銷和配送運輸燃料及潤滑油；生產和銷售石化產品和添加劑；發電；提供並部署可提高企業營運各個層面業務價值的科技。雪佛龍總部位於加州聖拉蒙。關於雪佛龍的更多資訊可以從以下網址獲得www.chevron.com。

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