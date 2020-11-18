雪佛龙延续与PDI的业务关系

曼谷--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--向便利零售商和石油批发商提供领先企业资源规划(ERP)、燃料定价、供应链物流与营销云解决方案的全球软件公司PDI (www.pdisoftware.com)宣布，其将延续与雪佛龙(Chevron)的16年合作伙伴关系。PDI的这家长期客户将实施下一代PDI Envoy后台与总部软件解决方案，为其在亚太(APAC)地区的公司自有加油站提供动力。

雪佛龙营销与销售总经理Dean Gilbert表示：“在过去16年中，我们与PDI的关系得到了加强，并且他们已被证明是忠实且值得信赖的合作伙伴。在我们扩展亚太区业务之际，PDI除了提供创新软件使我们能够获得切实可行的见解、提高运营效率并简化业务外，其行业专长和区域业务也为我们的增长提供了支持。”

创新的公司和技术正在推动亚太区的数字化转型

到2025年，全球近73%的人口仅通过智能手机访问互联网，而80%的企业工作负载将位于云中。从面向客户的应用到后台解决方案，各地的企业都将依靠创新技术推动数字化转型。而雪佛龙和PDI正在引领这一趋势。

为回应消费者关于在加油站与商店等候时间的反馈，雪佛龙推出了CaltexGo移动应用。现在，客户可将车辆驶入加油站，启动该应用，输入加油机泵号，并在加油后确认付款即可。除了提供无障碍的结账体验外，该应用还支持Caltex的忠诚度计划Plus!，使客户可轻松赚取和兑换奖励。

亚太区乃至全球的便利零售商都在寻找能够使他们增长并优化后场与餐饮服务运营的解决方案。PDI基于云的、国际部署的后台办公软件Envoy正在帮助他们实现这一目标。从会计自动化到价格手册集中化乃至到燃料库存管理，其整体功能可降低复杂性，提高可视性，并提供实时见解，使像雪佛龙这样的公司能够实现业务转型。

支持主要油品和便利店的区域增长

PDI坚定了其关于支持雪佛龙等客户的承诺。去年，该软件公司在曼谷开设了一个新的办事处，以建立本地业务并与该地区的合作伙伴开展更紧密的合作。该处位于曼谷的最先进设施现已成为PDI面向东南亚客户的运营中心。PDI在该地区拥有200多名员工，可以更轻松地与雪佛龙等客户合作。

PDI亚太区董事总经理兼销售副总裁Sin Hin Wong 表示：“逾35年来，PDI一直向全球各地的便利零售商和石油批发商提供企业软件解决方案。我们很自豪能够在亚太区最具影响力的公司之一继续扩展其区域版图之际，与之巩固现有的关系。”

如需安排与Sin Hin Wong进行采访，请通过cjohnson@pdisoftware.com或+1 254.410.7600与Cederick Johnson联系。

关于PDI

Professional Datasolutions, Inc. (PDI)致力于通过数字化转型和企业软件帮助便利零售商和石油批发商提高营业收入，优化业务，并促进整个价值链业务的统一，从而实现繁荣发展。全球超过20万个地点的1,500多家客户利用我们领先的ERP、物流、燃料定价和营销云解决方案来提供洞察见解，从而提高销量、利润率和客户忠诚度。PDI拥有并运营Fuel Rewards®忠诚度计划，常年连续被评为表现最好的燃料节约计划。超过35年来，我们全面的解决方案和无与伦比的专长帮助任何规模的客户重新勾勒企业发展，并提供非凡的客户体验。有关PDI的更多信息，请访问www.pdisoftware.com。

关于雪佛龙

雪佛龙公司是全球领先的综合能源公司之一。公司通过其子公司在世界各地开展业务活动，涉足能源产业的几乎每一个领域。雪佛龙开采、生产和运输原油及天然气；精炼、营销和配送运输燃料及润滑油；生产和销售石化产品和添加剂；发电；提供并部署可提高企业运营各个方面的业务价值的技术。雪佛龙总部位于加州圣拉蒙。关于雪佛龙的更多信息可以从以下网址获得www.chevron.com。

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