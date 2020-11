HAMBURG, Duitsland & CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Ultivue en Indivumed hebben vandaag aangekondigd dat de twee bedrijven een samenwerkingsverband zijn aangegaan om onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling op het gebied van gepersonaliseerde oncologie verder te versnellen.

De deal verbindt het enorme scala aan gestandaardiseerde en volledig vergelijkbare weefselbiospecimens van Indivumed en analytische ervaring in IHC-technologie met het InSituPlex-platform van Ultivue voor multiplex-immunofluorescentie met hoge doorvoer. Ultivue’s gestandaardiseerde testontwikkeling voor fenotypering van het hele weefsel, in combinatie met de multi-omics oncologische weefselbiobank van Indivumed en de mogelijkheden om IHC-multiplex-assays uit te voeren, zal diepere inzichten in de tumorbiologie mogelijk maken en complexe mechanismen van kanker onthullen.

