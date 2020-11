AMBURGO, Germania & CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Ultivue e Indivumed oggi annunciano la formazione di un partenariato collaborativo per accelerare ulteriormente la ricerca e lo sviluppo farmacologico nell'area dell'oncologia personalizzata.

L'accordo mette in comune la vasta gamma di campioni di tessuti biologici standardizzati e totalmente comparabili di Indivumed, e la sua esperienza analitica nella tecnologia IHC, con la piattaforma InSituPlex targata Ultivue per l'immunofluorescenza multiplex a velocità elevata. Lo sviluppo dei saggi standardizzati di Ultivue per la ricerca completa dei fenotipi tissutali, e la loro combinazione con la banca 'multiomica' dei biotessuti tumorali di Indivumed e con le capacità dell'azienda di eseguire saggi IHC multiplex, sono fattori che permetteranno di ottenere informazioni più approfondite sulla biologia dei tumori, svelando complessi meccanismi del cancro.

