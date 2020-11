Agendia en Paige kondigen een historisch strategisch partnerschap aan om behandelplanning bij borstkanker te revolutioneren

IRVINE, Calif. & AMSTERDAM & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Agendia, Inc., een wereldleider in precisie-oncologie voor borstkanker, en Paige, een toonaangevende leider in AI-gebaseerde digitale diagnostiek, hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd dat het eerste in zijn soort is en dat de precisie-oncologie opnieuw gaat definiëren. De samenwerking maakt de gezamenlijke ontwikkeling mogelijk van behandelplanningstools die het cloudgebaseerde Paige Platform integreren met genomische informatie van de bedrijfseigen diagnostische MammaPrint®- en BluePrint®-tests van Agendia voor patiënten met borstkanker. Met deze nieuwe producten wordt snellere toegang mogelijk tot voorspellende en prognostische informatie in het gehele continuüm van de zorg, van diagnose en vroege interventie tot planning voor de behandeling van uitzaaiingen.

"Het digitale pathologieplatform van Paige is echt transformationeel voor oncologie en zal de diagnostiek als geheel vooruithelpen. Dit partnerschap definieert de democratisering van behandelplanningstools door de toegang tot deze tests en de essentiële inzichten die ze bieden voor meer patiënten wereldwijd te versnellen," aldus Mark Straley, Chief Executive Officer van Agendia. "Ons doel is om in de meeste gevallen een doorlooptijd op dezelfde dag te bieden, eerder ingrijpen mogelijk te maken, beperkte biopsie- of chirurgische weefselspecimens te preserveren en de belangrijkste voordelen voor artsen en hun patiënten uit te breiden met toegang tot tests in landen waar het verzenden van weefsel niet is toegestaan. Of een patiënt zich nu in Manhattan of Mumbai bevindt, de mogelijkheid om nauwkeurige resultaten in realtime te krijgen via Agendia's MammaPrint- en BluePrint-tests zal de manier waarop we borstkanker behandelen, verbeteren."

De eerste focus van de samenwerking zal de ontwikkeling van digitale tests voor vroege behandelplanning zijn, waarbij genomische tests een essentiële rol hebben gespeeld bij het bepalen van het risico op herhaling en de tumorbiologie terwijl artsen en hun patiënten beslissingen nemen over het traject dat voor hen ligt. Dit kan vooral belangrijk zijn voor patiënten met operabele borstkanker. Naast vroege interventie zullen AI-afgeleide biomarkers worden gebruikt om genomische tests in de metastatische setting te versterken, waarbij een veelheid aan therapeutische opties de complexiteit van de behandelplanning kan vergroten.

"Als het eerste bedrijf dat FDA-goedkeuring, FDA-doorbraakaanduiding en twee CE-markeringen voor digitale en computationele pathologieproducten heeft ontvangen, levert Paige de volgende generatie digitale diagnostiek die de manier waarop we kankerzorg benaderen opnieuw definieert," stelde Leo Grady, Ph.D., Chief Executive Officer van Paige. "Door onze unieke capaciteiten te combineren met het leiderschap van Agendia op het gebied van borstkanker, zijn we van mening dat deze innovatieve samenwerking ons gedeelde doel kan bereiken, namelijk het omzetten van duidelijke en bruikbare informatie in precisiebehandeling voor betere patiëntresultaten. Het zal de eerste van vele diagnostische tests op basis van AI zijn."

Over Agendia

Agendia, een precisie-oncologisch bedrijf dat is gevestigd in Irvine, Californië, streeft ernaar patiënten met borstkanker in een vroeg stadium en hun artsen de informatie te geven die zij nodig hebben om de beste beslissing te nemen voor hun volledige behandeltraject. Het bedrijf heeft momenteel twee commercieel beschikbare genomische profileringstests, die worden ondersteund door klinisch en praktisch bewijs van het hoogste kaliber, en die uitgebreide genomische informatie verschaffen die kan worden gebruikt om voor iedere patiënt de effectiefst mogelijke borstkankerbehandeling te vinden.

MammaPrint®, de op 70 genen gebaseerde herhalingsrisicoassay voor borstkanker, is de enige door de FDA goedgekeurde herhalingsrisicotest die wordt ondersteund door intercollegiaal getoetste, prospectieve uitkomstgegevens en die is opgenomen in zowel nationale als internationale behandelingsrichtlijnen. BluePrint®, de op 80 genen gebaseerde moleculaire subtyperingstest, is de enige commercieel verkrijgbare test die de onderliggende biologie van een tumor evalueert om te bepalen waardoor de groei wordt gestimuleerd. Samen verschaffen MammaPrint® en BluePrint® een uitgebreid genomisch profiel dat artsen kan helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen in pre- en postoperatieve behandelsituaties.

Door op bewijs gebaseerde, nieuwe genomische tests te ontwikkelen en baanbrekend onderzoek uit te voeren, terwijl een arsenaal aan gegevens wordt verzameld waarmee borstkanker kan worden behandeld, streeft Agendia ernaar patiëntuitkomsten te verbeteren en de evoluerende klinische behoeften van borstkankerpatiënten en hun artsen bij elke stap te ondersteunen, vanaf de initiële diagnose tot ze kankervrij zijn.

Agendia's tests kunnen worden besteld op basis van kernbiopsieën of chirurgische specimens om betere pre- en postoperatieve behandelbeslissingen te kunnen nemen. Ga voor meer informatie over de tests en lopende onderzoeken van Agendia naar www.agendia.com

Over Paige

Paige werd in 2017 opgericht door Thomas Fuchs, Dr.Sc. en collega's van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). Het bedrijf maakt computationele pathologieproducten die zo zijn ontworpen dat patiënten en hun zorgteams effectieve, weloverwogenere behandelbeslissingen kunnen nemen. Met deze nieuwe klasse van op AI gebaseerde technologieën die zijn gepositioneerd om de toekomst van diagnostiek aan te sturen, heeft Paige een platform gecreëerd om deze nieuwe technologie aan pathologen te leveren om hun workflow te transformeren en het diagnostisch vertrouwen en de productiviteit te vergroten. De producten van Paige voorzien pathologen en oncologen van inzichten, zodat ze op efficiënte wijze kunnen komen tot nauwkeurigere diagnoses voor patiënten. Paige is het eerste bedrijf dat door de FDA de doorbraakaanduiding voor computationele pathologieproducten heeft ontvangen.

