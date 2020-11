Agende e Paige annunciano una partnership strategica di riferimento per rivoluzionare la pianificazione del trattamento del cancro al seno

IRVINE, California & AMSTERDAM & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Agendia, Inc., leader mondiale nell'oncologia di precisione per il tumore al seno, e Paige, leader mondiale nella diagnostica digitale basata sull'IA, ha annunciato oggi la prima partnership strategica di questo tipo che ridefinirà l'oncologia di precisione. Il sodalizio consentirà il co-sviluppo di strumenti di pianificazione terapeutica che integrano la piattaforma Paige Platform basata su cloud con le informazioni genomiche dei test diagnostici MammaPrint® e BluePrint® messi a punto da Agendia per i pazienti affetti da tumore al seno. Questi nuovi prodotti consentiranno un accesso più rapido alle informazioni predittive e prognostiche lungo l'intero continuum terapeutico, dalla diagnosi e dall'intervento precoce alla pianificazione terapeutica delle metastasi.

"La piattaforma di patologia digitale di Paige è una vera e propria trasformazione per l'oncologia e catapulterà in avanti la diagnostica nel suo complesso. Questa collaborazione definisce la democratizzazione degli strumenti di pianificazione terapeutica accelerando l'accesso a questi test e alle conoscenze essenziali che essi forniscono a un maggior numero di pazienti a livello globale", ha detto Mark Straley, Amministratore delegato di Agendia. "Il nostro obiettivo è quello di fornire risultati in giornata nella maggior parte dei casi, di consentire interventi precoci, di preservare campioni limitati di tessuto bioptico o chirurgico e di estendere i benefici chiave ai medici e ai loro pazienti con accesso ai test nei paesi in cui non è consentito l'invio di tessuti. Sia che un paziente si trovi a Manhattan o a Mumbai, la possibilità di ottenere risultati accurati e in tempo reale dai test MammaPrint e BluePrint di Agendia migliorerà il modo in cui stiamo trattando il tumore al seno oggi".

L'obiettivo iniziale della collaborazione sarà lo sviluppo di test digitali per la pianificazione terapeutica precoce, dove i test genomici hanno svolto un ruolo essenziale nel determinare il rischio di recidiva e la biologia dei tumori, mentre i medici e i loro pazienti prendono decisioni sul percorso da seguire. Questo può essere particolarmente importante per i pazienti con tumore al seno operabile. Oltre all'intervento precoce, i biomarcatori derivati dall'IA saranno utilizzati per aumentare i test genomici in ambito metastatico, dove una moltitudine di opzioni terapeutiche può aumentare la complessità della pianificazione del trattamento.

“Come prima azienda a ricevere l'autorizzazione della FDA, la designazione breakthrough della FDA e due marchi CE per i prodotti digitali e di patologia computazionale, Paige sta fornendo una diagnostica digitale di nuova generazione che ridefinisce il modo in cui ci avviciniamo alla cura del cancro”, ha detto Leo Grady, Ph.D., Direttore Generale di Paige. “Abbinando le nostre capacità uniche con la leadership di Agendia nel campo del tumore al seno, crediamo che questa sinergia innovativa possa raggiungere il nostro obiettivo comune di trasformare informazioni chiare e utilizzabili in trattamenti di precisione per ottenere migliori risultati per i pazienti. Sarà il primo di molti test diagnostici basati sull'IA a venire”.

Informazioni su Agendia

Agendia è una società incentrata sull'oncologia di precisione con sede a Irvine, California, impegnata nel portare ai pazienti affetti da tumore al seno allo stadio iniziale e ai loro medici le informazioni necessarie per prendere le migliori decisioni per un percorso terapeutico completo. Attualmente, l'azienda offre due test di profilazione genomica disponibili sul mercato, supportati dai massimi livelli di evidenza clinica e real world evidence, che forniscono informazioni genomiche utilizzabili per identificare il trattamento del tumore al seno più efficace possibile per ogni paziente.

MammaPrint®, il test per la ricorrenza del tumore al seno basato sull'espressione di 70 geni, è l'unico test sul rischio di ricorrenza approvato dall'FDA, supportato da dati di esito predittivo peer-reviewed e incluso nelle linee guida terapeutiche sia nazionali che internazionali. BluePrint®, il test di sottotipo molecolare a 80 geni, è l'unico test disponibile sul mercato che valuta la biologia sottostante di un tumore per individuare i fattori che be determinano lo sviluppo. Insieme, MammaPrint® and BluePrint® offrono un profilo genomico completo per aiutare i medici a prendere decisioni più informate in condizioni terapeutiche pre- e post-intervento.

Sviluppando nuovi test genomici basati sull'evidenza, conducendo ricerca innovativa e costruendo banche dati che aiuteranno a curare il tumore al seno, Agendia mira a migliorare gli esiti per i pazienti e a supportare le esigenze cliniche sempre nuove dei pazienti affetti da tumore al seno e dei loro medici ad ogni fase, dalla diagnosi iniziale all'eliminazione del tumore.

I test di Agendia possono essere ordinati su core biopsies o su campioni chirurgici per informare le decisioni di trattamento pre- e post-operatorio. Per ulteriori informazioni sui test di Agendia e sulle sperimentazioni in corso, visitare il sito www.agendia.com

Informazioni su Paige

Paige è stata fondata nel 2017 da Thomas Fuchs, Dr.Sc. e colleghi del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). L'azienda costruisce prodotti di patologia computazionale progettati in modo che i pazienti e i loro team di cura possano prendere decisioni di trattamento efficaci e più informate. Con questa nuova classe di tecnologie basate sull'IA posizionate per guidare il futuro della diagnostica, Paige ha creato una piattaforma per fornire questa nuova tecnologia ai patologi per trasformare il loro flusso di lavoro e aumentare la sicurezza diagnostica e la produttività. I prodotti di Paige forniscono intuizioni a patologi e oncologi in modo che possano arrivare in modo efficiente a diagnosi più precise per i pazienti. Paige è la prima azienda a ricevere la designazione "breakthrough" della FDA per i prodotti di patologia computazionale.

