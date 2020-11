Agendia et Paige annoncent la signature d'un partenariat stratégique historique visant à révolutionner la planification du traitement du cancer du sein

IRVINE, Californie, & AMSTERDAM & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Agendia, Inc., leader mondial de l'oncologie de précision pour le traitement du cancer du sein, et Paige, leader mondial du diagnostic numérique basé sur l'IA, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique unique visant à redéfinir l'oncologie de précision. Ce partenariat permettra de développer conjointement des outils de planification thérapeutique en intégrant la plateforme nuagique de Paige aux données génomiques des tests diagnostiques exclusifs MammaPrint® et BluePrint® d'Agendia, destinés aux patientes atteintes d'un cancer du sein. Ces nouveaux produits offriront un accès plus rapide à des renseignements de nature prédictive et prognostique, à des étapes clés du continuum de soins - du diagnostic à la planification du traitement des métastases, en passant par l'intervention précoce.

"La plateforme de pathologie numérique de Paige possède une réelle capacité transformationnelle en oncologie. Elle permettra de faire progresser le diagnostic dans son ensemble. Ce partenariat définit la démocratisation des outils de planification du traitement en accélérant l'accès mondial pour un plus grand nombre de patientes à ces tests et informations fondamentales," a déclaré Mark Straley, directeur général d'Agendia. "Notre objectif est de fournir une évaluation le même jour dans la majorité des cas, de favoriser les interventions précoces, de conserver une biopsie ou des échantillons de tissus chirurgicaux limités et d'élargir les principaux avantages aux médecins et à leurs patientes, avec l'accès aux tests dans les pays où "l'envoi" de tissus n'est pas autorisé. Qu'un patient réside à Manhattan ou Mumbai, la possibilité de bénéficier de résultats précis en temps réel, via les tests MammaPrint et BluePrint d'Agendia, permettra d'améliorer la façon dont nous traitons aujourd'hui le cancer du sein," a-t-il poursuivi.

La priorité initiale de cette collaboration sera le développement de tests numériques en vue d'une planification précoce du traitement. Le testage génomique a en effet joué un rôle majeur dans la détermination du risque de récurrence et de biologie des tumeurs, alors que médecins et patientes prennent des décisions au sujet de la suite à donner au traitement. Ce facteur peut s'avérer tout particulièrement important pour les patientes atteintes d'un cancer du sein opérable. Outre une intervention précoce, les biomarqueurs dérivés de l'IA seront utilisés pour accroître le testage génomique en cas de métastases, quand la multiplicité des options thérapeutiques peut compliquer la tâche en matière de planification thérapeutique.

"Première société à obtenir une autorisation de la FDA, la désignation de médicament pionnier de la FDA et deux certifications CE pour des produits numériques et de pathologie computationnelle, Paige fournit le diagnostic numérique de nouvelle génération qui redéfinit notre façon d'aborder le traitement du cancer," a déclaré Leo Grady, Ph.D., directeur général de Paige. "En combinant nos capacités uniques et le leadership d'Agendia en matière de traitement du cancer du sein, nous croyons que ce partenariat novateur pourra nous permettre d'atteindre notre objectif commun: la transformation d'informations claires et exploitables en traitement de précision en vue de l'amélioration des résultats. Ce sera le premier de nombreux tests diagnostiques basés sur l'IA dans l'avenir," a-t-il ajouté.

À propos d'Agendia

Agendia est une société d'oncologie de précision dont le siège social se trouve à Irvine, en Californie, et qui s'est engagée à fournir aux patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce et à leurs médecins l'information dont ils ont besoin pour prendre les décisions les plus efficaces pour toute la durée du traitement. L'entreprise propose actuellement deux tests de profilage génomique disponibles sur le marché, fondés sur les plus hauts niveaux de preuves cliniques et du monde réel, qui fournissent des informations génomiques complètes qui peuvent être utilisées pour identifier le traitement du cancer du sein le plus efficace possible pour chaque patiente.

MammaPrint®, le test de récurrence du cancer du sein à 70 gènes, est le seul test évaluant le risque de récurrence approuvé par la FDA et fondé sur des résultats prospectifs évalués par des pairs, ainsi que sur l'inclusion des directives de traitement nationales et internationales. BluePrint®, le test de sous-typage moléculaire à 80 gènes, est le seul test commercialisé qui évalue la biologie sous-jacente d'une tumeur afin de déterminer ce qui entraîne sa croissance. Conjointement, MammaPrint® et BluePrint® fournissent un profil génomique complet pour aider les médecins à prendre des décisions plus avisées dans le cadre des traitements pré et post-opératoires.

En mettant au point de nouveaux tests génomiques fondés sur des données probantes et en menant des recherches révolutionnaires tout en établissant un corpus de données qui aideront à traiter le cancer du sein, Agendia vise à améliorer les résultats pour les patientes et à soutenir l'évolution des besoins cliniques des patientes atteintes de cancer du sein et de leurs médecins à chaque étape, du diagnostic initial jusqu'à la disparition du cancer.

Les tests d'Agendia peuvent être réalisés sur des biopsies avec trocart ou des prélèvements chirurgicaux, pour éclairer des décisions pré- ou post-opératoires. Pour en savoir plus à propos des tests et des essais cliniques en cours d'Agendia, veuillez visiter www.agendia.com

À propos de Paige

Paige a été fondée en 2017 par Thomas Fuchs, dr sc. et ses collègues du Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). La société fabrique des produits de pathologie computationnelle, conçus pour que patientes et équipe de soins puissent prendre des décisions mieux éclairées et plus efficaces en matière de traitement. Avec cette nouvelle catégorie de technologies IA positionnées pour stimuler la croissance du diagnostic, Paige a créé une plateforme qui met cette technologie novatrice au service des pathologistes, transformant ainsi leurs flux de travail et renforçant la fiabilité et la productivité du diagnostic. Les produits de Paige offrent des informations aux pathologistes et oncologues, qui les aident à parvenir efficacement à des diagnostics plus précis, au bénéfice de leurs patientes. Paige est la première société à obtenir la désignation de médicament pionnier de la FDA pour des produits de pathologie computationnelle.

Pour en savoir plus, veuillez visiter: https://www.Paige.ai, https://www.paigeplatform.com, Twitter et LinkedIn.

