Amazon y Global Optimism les dan la bienvenida a Henkel y Signify a The Climate Pledge

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Amazon (NASDAQ: AMZN) y Global Optimism anunciaron que Henkel se ha incorporado a The Climate Pledge, un compromiso para llegar a cero emisiones netas de carbono para 2040, una década antes de la meta del Acuerdo de París de 2050. Signify, que ya alcanzó la neutralidad en carbono a principios de este año, también se incorpora a The Climate Pledge para colaborar con los demás signatarios y compartir las mejores prácticas.

Los signatarios de The Climate Pledge aceptan lo siguiente:

Medir e informar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma regular.

Implementar estrategias de descarbonización alineadas con el Acuerdo de París a través de cambios comerciales reales e innovaciones, como mejoras de eficacia, energía renovable, reducción de materiales y otras estrategias de eliminación de las emisiones de carbono.

Neutralizar las emisiones restantes con compensaciones adicionales, cuantificables, reales, permanentes y socialmente beneficiosas para lograr cero emisiones anuales netas de carbono para 2040.

“Al firmar The Climate Pledge, las empresas de todo el mundo toman medidas colectivas para proteger nuestro planeta de los efectos catastróficos del cambio climático”, señaló Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon. “Damos la bienvenida a Henkel en su incorporación a nuestro compromiso de lograr cero emisiones netas de carbono para 2040, una década antes del Acuerdo de París. También nos entusiasma que Signify, que alcanzó la neutralidad en carbono a principios de este año, se incorpore a The Climate Pledge con el objetivo de colaborar con los demás signatarios y compartir sus mejores prácticas. Estas empresas demuestran un liderazgo importante al ayudarnos a acelerar la transición a una economía baja en emisiones de carbono y a proteger el planeta para las futuras generaciones”.

El compromiso de Henkel con el liderazgo en sostenibilidad ha formado parte de su cultura corporativa durante décadas. La empresa ha estado colaborando estrechamente con Amazon para fomentar la innovación sostenible, por ejemplo, para mejorar la experiencia del usuario a través de embalajes nuevos y sostenibles. El objetivo a largo plazo de Henkel es lograr la positividad climática para 2040. A corto plazo, la empresa planea reducir la huella de carbono de su producción en un 65 % para 2025 y 75 % para 2030. Para 2030, el 100 % de la electricidad que Henkel utiliza para sus operaciones provendrá de fuentes renovables. Y para 2040, Henkel apunta a haber cambiado todos los combustibles fósiles restantes utilizados en la producción por alternativas con efecto neutro para el clima y proveer la energía excedente con emisión neutra de carbono a terceros. Además, Henkel desea utilizar sus marcas y tecnologías para ayudar a clientes, consumidores y proveedores a ahorrar 100 millones de toneladas de CO2 en un período de diez años, desde 2016 hasta 2025.

“El cambio climático es un desafío mundial que exige nuestra acción colectiva. En Henkel, queremos hacer una contribución positiva para proteger el clima. Con base en nuestros logros hasta la fecha y en línea con nuestras ambiciones para los próximos años, nos complace incorporarnos a The Climate Pledge y brindar nuestro apoyo”, manifestó el director ejecutivo de Henkel, Carsten Knobel. “Junto a Amazon, Global Optimism y los demás signatarios, nos comprometemos a impulsar un progreso tangible y a tomar medidas conjuntamente para limitar el calentamiento global”.

Signify, el líder mundial en iluminación, es otro nuevo miembro de The Climate Pledge. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 21), realizada en París en diciembre de 2015, Signify se comprometió a lograr operaciones con emisiones neutras de carbono en 2020. El pasado mes de septiembre, anunció que había alcanzado esta meta y planea duplicar su impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad en 2025. Signify se incorporará a The Climate Pledge para compartir su experiencia y para ayudar e incentivar a los demás signatarios a avanzar en sus propios programas de reducción de las emisiones de carbono.

“Es un placer para nosotros incorporarnos a la comunidad de The Climate Pledge en su lucha por movilizar a las empresas a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París diez años antes”, expresó Harry Verhaar, jefe de Relaciones públicas y gubernamentales de Signify. “Nos comprometemos a compartir las mejores prácticas con otras empresas a partir de nuestra propia experiencia en el logro de neutralidad de emisiones de carbono en 2020, y para aumentar nuestro impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad”.

“El Acuerdo de París dispuso una hoja de ruta unificadora para que todos los países, todas las empresas y todas las personas combatan la crisis climática al tomar medidas para asegurar que el calentamiento global no supere los 1,5 °C”, señaló Christiana Figueres, exjefa de Cambio climático de la ONU y actual socia fundadora de Global Optimism. “Al incorporarse a The Climate Pledge, estas empresas demuestran su ambición tanto para el futuro como para la recuperación en el presente. Sus medidas e inversiones están creando puestos de trabajo sumamente necesarios, incentivando la innovación, regenerando el medio ambiente natural y ayudando a los consumidores a comprar más productos sostenibles. El colectivo cada vez más grande de empresas que se unen a The Climate Pledge y actúan acorde a los principios de la ciencia es un motivo para ser optimistas”.

El año pasado, Amazon y Global Optimism cofundaron The Climate Pledge, un compromiso de llegar 10 años antes al Acuerdo de París y de cero emisiones netas de carbono antes de 2040. Amazon fue el primer signatario, y ahora trece empresas han firmado The Climate Pledge, entre ellas: Amazon, Best Buy, Henkel, Infosys, McKinstry, Mercedes-Benz, Oak View Group, Real Betis, Reckitt Benckiser, Schneider Electric, Siemens, Signify y Verizon, y envían una señal importante de que habrá un rápido crecimiento en la demanda de productos y servicios que ayuden a reducir las emisiones de carbono.

Acerca de Henkel

Henkel opera en todo el mundo con una cartera bien equilibrada y diversificada. La empresa se mantiene en el primer nivel con sus tres unidades de negocios tanto en empresas industriales como de consumo gracias a sus marcas, innovaciones y tecnologías fuertes. Henkel Adhesive Technologies es el líder mundial en el mercado de adhesivos en todos los segmentos del sector a nivel mundial. En sus empresas de lavado de ropa y cuidado del hogar y belleza, Henkel ocupa los primeros puestos en muchos mercados y categorías de todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel cuenta con más de 140 años de éxito. En 2019, Henkel informó ventas por más de 20 millones de EUR y una ganancia operativa ajustada de más de 3200 millones de EUR. Henkel emplea a más de 52 000 personas en todo el mundo, un equipo apasionado y muy diverso, unido por una fuerte cultura empresarial, un propósito común de crear valor sostenible y valores compartidos. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel ocupa los puestos más importantes en muchos índices y rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el índice bursátil alemán DAX. Para obtener más información, visite: www.henkel.com.

Acerca de Signify

Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores y en iluminación para internet de las cosas. Nuestros productos Philips, los sistemas conectados de iluminación Interact y los servicios habilitados por datos brindan valor comercial y transforman la vida en los hogares, edificios y espacios públicos. Con ventas por 6200 millones de EUR en 2019, tenemos aproximadamente 37 000 empleados y estamos presentes en más de 70 países. Liberamos el potencial extraordinario de la luz para tener una vida más brillante y un mundo mejor. Logramos la neutralidad de las emisiones de carbono en 2020 y hemos sido designados líderes de la industria en el Índice de sostenibilidad de Dow Jones durante tres años consecutivos. Las novedades de Signify se encuentran en nuestra sección de noticias, Twitter, LinkedIn e Instagram. La información para inversores se encuentra en la página de relaciones con inversores.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en el competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Los comentarios de los clientes, las compras en 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios pioneros lanzados por Amazon. Para obtener más información, visite amazon.com/about y siga a @AmazonNews.

