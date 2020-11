Avec l’AP-HM, Deenova enregistre un record historique sur le marché français de l'automation pharmaceutique

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova a annoncé aujourd'hui que son succès inégalé sur le marché de l'automation pharmaceutique en 2020 se poursuit sans relâche ce trimestre, avec de nouveaux contrats commerciaux remportés pour la fourniture de multiples robots et pour des contrats de service pluriannuels dans le cadre d'appels d'offres publics attribués par le Resah, la plateforme Achat Hôpital et l'Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, le Centre Hospitalier Conception, et le Centre Hospitalier de Tourcoing.

Loïc Bessin, directeur général de Deenova en France a déclaré : « Cette réussite témoigne de la dynamique sans précédent du marché de Deenova en 2020 avec le fait d’atteindre déjà ces résultats historiques malgré les temps difficiles liés à la Covid-19 grâce à de nouveaux contrats commerciaux pour la fourniture de robots auprès d’Hôpitaux Universitaires de premier plan comme ceux de l' AP-HM. 2020 n’est pas encore terminée, mais se présente déjà comme la meilleure année de l'histoire de Deenova France. »

L'AP-HM (Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille) est le troisième hôpital de France et le plus important centre hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, offrant le plus haut niveau de compétences cliniques et de soins infirmiers, avec 4 hôpitaux, 3 400 lits, un budget de 1,25 milliard d'euros, 81 blocs opératoires et 2 000 médecins.

Le Centre Hospitalier de Tourcoing est un hôpital régional situé près de la frontière belge, comptabilisant 975 lits et faisant partie du GHT Lille Métropole Flandre Intérieure. Il dessert une zone de 230 communes et une population totalisant 1,5 million d'habitants.

Le Resah est un groupement d’intérêt public (GIP) dont l’objectif est d’appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats du secteur de la santé, public et privé non lucratif, à travers sa plateforme de dématérialisation des marchés publics Achat Hopital.

Christophe Jaffuel, directeur des ventes chez Deenova, a ajouté : « Je suis ravi de constater les progrès formidables réalisés par l'équipe des ventes en France cette année, dépassant incontestablement les attentes de Deenova pour 2020 et battant tous les records de l'entreprise en France, malgré les difficultés et les défis inhérents à la tragédie de la Covid-19 actuellement en cours dans mon pays bien-aimé. »

Deenova est le leader incontesté de solutions combinées de mécatronique (Robotique et automation) pour la traçabilité des médicaments en circuit fermé et pour les dispositifs médicaux dotés de la technologie RFID dans l'industrie de la santé, en tout temps et n’importe où. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova ont contribué et contribueront encore plus à atténuer les pressions croissantes pesant sur les prestataires de soins de santé afin, et dans le même temps, d’améliorer la sécurité des patients, de réduire les erreurs médicamenteuses, de minimiser le gaspillage et le détournement de substances contrôlées, de limiter les coûts, et de diminuer l'écart entre le volume de patients en augmentation et le personnel médical limité. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables ou à usage unique, avec des économies de coûts prévues comprises entre 15 % et 25 %. Veuillez consulter le site www.deenova.com pour de plus amples renseignements sur ses solutions innovantes.

