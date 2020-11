Henkel sta intraprendendo attività concrete ad alto impatto e basate sulla scienza, come l’adozione di energie rinnovabili, investimenti in edifici sostenibili e l’allestimento di catene di approvvigionamento, per contrastare i cambiamenti climatici

Signify, che aveva già raggiunto agli inizi di quest’anno la neutralità carbonica, ha deciso di aderire a The Climate Pledge per collaborare con gli altri firmatari e condividere le migliori pratiche

The Climate Pledge (L’impegno per il clima), un’iniziativa istituita congiuntamente da Amazon e Global Optimism, esorta i firmatari a intraprendere provvedimenti urgenti per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi con 10 anni di anticipo