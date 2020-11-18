盧森堡攜手歐洲太空總署，在大公國建立獨一無二的「歐洲太空資源創新中心」

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--盧森堡已與歐洲太空總署(ESA)達成策略合作關係，將設立「歐洲太空資源創新中心」，其縮寫為ESRIC。ESRIC是獨一無二的，其目標是利用太空資源進行人類和機器人探索以及發展未來的太空經濟，成為在與其相關的科學、技術、商業和經濟方面受國際認可的專業知識中心。

ESRIC總部位於盧森堡，將與從事太空領域的上市和民營國際公司合作，在歐洲建立太空資源卓越中心。ESRIC的設立是盧森堡政府SpaceResources.lu倡議的一部分，該倡議於2016年發起，旨在建立一個生態系統，以促進展開與探索和使用太空資源有關的活動。

ESRIC的活動將專注於太空資源的研究和開發，將借鑒公共研究及其設施的卓越成果，並發揮民營部門的主動性和效率。該中心還將透過支援商業倡議和新創企業、提供企業孵化元件及促進太空和非太空產業之間的技術移轉，來促進經濟成長。

2020年11月18日，盧森堡經濟部、盧森堡科學技術研究所(LIST)與ESA就ESRIC的合作活動簽署實作協議。盧森堡經濟部是盧森堡太空總署(LSA)的主管機關，而LIST是領先的使命驅動型研究和技術組織。ESRIC由LIST營運並管理。合作內容包括，ESA將負責提供設備，在ESRIC實施研究活動，並為企業孵化器提供技術和商業支援等。

盧森堡經濟部部長Franz Fayot在簽署協議時表示：「ESRIC是第一個完全專注於利用太空資源的研究、商業和創新中心。歐洲獨有的使命驅動型研究與應用、最優秀的人才和最先進的設施是成功的關鍵。」

ESA總幹事Jan Wörner表示：「我熱烈歡迎ESA和盧森堡就設立ESRIC建立策略合作關係，ESRIC是專注於在太空資源領域進行研究和創新的獨一無二的中心。我從一開始就密切關注盧森堡太空資源倡議，很高興看到ESA會員國為此付出新的努力並取得具體成果。」

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

https://www.esric.lu/