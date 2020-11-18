卢森堡携手欧洲航天局，在大公国建立独一无二的“欧洲太空资源创新中心”

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--卢森堡已与欧洲航天局(ESA)达成战略合作关系，将设立“欧洲太空资源创新中心”，其缩写为ESRIC。ESRIC是独一无二的，其目标是利用太空资源进行人类和机器人探索以及发展未来的太空经济，成为在与之相关的科学、技术、商业和经济方面受国际认可的专业知识中心。

ESRIC总部位于卢森堡，将与从事太空领域的上市和私营国际公司合作，在欧洲建立太空资源卓越中心。ESRIC的设立是卢森堡政府SpaceResources.lu倡议的一部分，该倡议于2016年发起，旨在建立一个生态系统，以促进开展与探索和使用太空资源有关的活动。

ESRIC的活动将专注于太空资源的研究和开发，将借鉴公共研究及其设施的卓越成果，并发挥私营部门的主动性和效率。该中心还将通过支持商业倡议和初创企业、提供企业孵化组件及促进太空和非太空产业之间的技术转让，来促进经济增长。

2020年11月18日，卢森堡经济部、卢森堡科学技术研究所(LIST)与ESA就ESRIC的合作活动签署实施协议。卢森堡经济部是卢森堡航天局(LSA)的监管机构，而LIST是领先的使命驱动型研究和技术组织。ESRIC由LIST运营并管理。合作内容包括，ESA将负责提供设备，在ESRIC实施研究活动，并为企业孵化器提供技术和商业支持等。

卢森堡经济部部长Franz Fayot在签署协议时表示：“ESRIC是第一个完全专注于利用太空资源的研究、商业和创新中心。欧洲独有的使命驱动型研究与应用、最优秀的人才和最先进的设施是成功的关键。”

ESA总干事Jan Wörner表示：“我热烈欢迎ESA和卢森堡就设立ESRIC建立战略合作关系，ESRIC是专注于在太空资源领域进行研究和创新的独一无二的中心。我从一开始就密切关注卢森堡太空资源倡议，我很高兴看到ESA成员国为此付出新的努力并取得具体成果。”

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