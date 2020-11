Luxemburgo se Associa à ESA para Criar um "Centro Europeu de Inovação de Recursos Espaciais" Único a ser Estabelecido no Grão-Ducado

Luxembourg Minister of the Economy Franz Fayot (copyright: Ministry of the Economy)

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Luxemburgo assinou uma parceria estratégica com a Agência Espacial Europeia (ESA) para criar um "Centro Europeu de Inovação de Recursos Espaciais", chamado ESRIC em forma abreviada. Único em seu tipo, o ESRIC visa se tornar um centro de experiência reconhecido internacionalmente em aspectos científicos, técnicos, comerciais e econômicos referentes ao uso de recursos espaciais para exploração humana e robótica, bem como para uma futura economia espacial.

Com sede em Luxemburgo, o ESRIC fará parceria com participantes internacionais públicos e privados neste campo a fim de criar um centro de excelência para recursos espaciais na Europa. A criação do ESRIC faz parte da iniciativa do governo de Luxemburgo SpaceResources.lu lançada em 2016 para estabelecer um ecossistema favorável ao desenvolvimento de atividades relacionadas à exploração e uso dos recursos espaciais.

As atividades do ESRIC irão se concentrar na pesquisa e desenvolvimento de recursos espaciais, reunindo a excelência da pesquisa pública e suas estruturas, com a iniciativa e eficiência do setor privado. O centro também irá contribuir para o crescimento econômico ao apoiar iniciativas comerciais e startups, oferecer um componente de incubação de empresas e permitir a transferência de tecnologia entre as indústrias espaciais e não espaciais.

Em 18 de novembro de 2020, um acordo de implementação referente às atividades de cooperação no ESRIC foi assinado entre o Ministério da Economia, como órgão de supervisão da Agência Espacial de Luxemburgo (LSA), o Instituto de Ciência e Tecnologia de Luxemburgo (LIST), uma importante organização de pesquisa e tecnologia direcionada à missão, e a ESA. O ESRIC é operado e hospedado pelo LIST. Entre outros, a ESA irá fornecer equipamentos, implementar atividades de pesquisa no ESRIC e dar suporte técnico e empresarial à incubadora de empresas.

Ao assinar o acordo, o Ministro da Economia de Luxemburgo, Franz Fayot, disse: "O ESRIC é o primeiro centro de pesquisa, negócios e inovação totalmente focado no uso de recursos que podem ser encontrados no espaço. Pesquisas e aplicações direcionadas à missão, os melhores talentos e estruturas modernas exclusivas na Europa são as chaves para o sucesso."

Jan Wörner, Diretor Geral da ESA, declarou: "Cumprimento calorosamente a parceria estratégica entre a ESA e Luxemburgo no estabelecimento do ESRIC, um centro único dedicado à pesquisa e inovação no campo de recursos espaciais. Tenho acompanhado a iniciativa de Luxemburgo sobre os recursos espaciais desde seus primórdios e estou muito feliz em ver os Estados-Membros da ESA conduzirem novos esforços a um resultado concreto."

